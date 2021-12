El príncipe Carlos y Camilla pasarán la Navidad con Isabel II

Imagen de archivo de la reina Isabel II de Inglaterra (2d), el príncipe Carlos (2i), la duquesa Camila de Cornualles (i) y el príncipe Guillermo (d) en el balcón del Palacio de Buckingham. EFE/Andy Rain

Londres, 23 dic (EFE).- El príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, Camilla, pasarán la Navidad con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, después de que la soberana decidiera no viajar a su residencia de Sandringham, como lo hace siempre por estas fechas, informó este jueves un portavoz del heredero de la corona británica.

La soberana, de 95 años, comunicó recientemente que no se trasladaría a Sandringham, en el este de Inglaterra, para celebrar la Navidad, como es tradición, como medida de precaución ante la rápida propagación de la covid-19 en el Reino Unido.

Esta será la primera Navidad que Isabel II pasa sin su marido, el duque de Edimburgo, fallecido el pasado abril a los 99 años.

Un portavoz de Clarence House, residencia oficial londinense del príncipe de Gales, confirmó la presencia de Carlos y Camilla con la reina, pero aún no se ha informado dónde pasarán la Navidad los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina.

Este año, la reina se ha visto obligada a cancelar compromisos oficiales, como su asistencia a la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Escocia) en noviembre, para descansar por recomendación de los médicos.