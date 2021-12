El Oporto se apunta el clásico y la clasificación a cuartos

EFE/EPA/JOSE COELHO

Redacción deportes, 23 dic (EFE).- El Oporto logró el triunfo en el clásico portugués tras vencer al Benfica en el estadio Do Dragao (3-0) para sellar su clasificación para los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Un comienzo trepidante marcó el encuentro entre los dos conjunto más laureados del torneo y dominadores del fútbol luso. En media hora el cuadro de Sergio Conceicao, líder también de la Liga y que aspira a su decimoctavo trofeo de Copa, dejó encarrilado el triunfo a pesar de que jugó la segunda parte con un jugador menos por la expulsión de Evanilson justo antes del intermedio.

El brasileño marcó las diferencias mientras estuvo en el campo. Al minuto de juego abrió el marcador al aprovechar un balón suelto dentro del área para batir a Helton Leite. Seis después amplió su ventaja con el tanto de Vintinha con un disparo desde fuera del área.

El Benfica, el equipo con más copas (26) y finalista sin éxito en las dos últimas ediciones, intentó reaccionar. De hecho, acortó distancias con un gol del uruguayo Darwin Nuñez que fue anulado por el VAR por fuera de juego.

A la media hora el Oporto ensanchó su ventaja en una gran jugada del colombiano Luis Díaz que cedió la pelota a Evanilson para marcar a puerta vacía.

La situación se complicó para los locales al borde del descanso cuando Evanilson vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

Le sirvió con la ventaja adquirida antes al Oporto que mantuvo el tipo después ante un rival que no mejoró con los movimientos desde el banquillo. La entrada de Taremchuk y Everton primero y de Haris Seferovic después no tuvo el rendimiento esperado por Jorge Jesús, que pudo acortar distancias en el tramo final con el tanto de Nicolás Otamendi, otra vez invalidado por fuera de juego.

El defensa argentino fue expulsado en el tiempo añadido al ver la segunda tarjeta amarilla.

El Benfica dijo adiós a la Copa igual que antes el vigente campeón, el Braga, eliminado por el Vizela.

El Oporto avanza hacia los cuartos de final junto al Leça, Sporting, Portimonense, Tondela, Mafra, Rio Ave y Vizela.

- Resultados de los octavos de final

MAFRA 3 - Moreirense 1

RIO AVE 1 - Belenenses 1

VIZELA 1 - Braga 0

OPORTO 3 - Benfica 0

. Martes 21 diciembre

TONDELA 3 - Estoril 1

Famalicao 1 - PORTIMONENSE 1 (+)

. Miércoles 22 diciembre

LEÇA 1 - Paredes 1 (+)

Casa Pia 1 - SPORTING 2

(+): por penaltis

- Clasificados para cuartos de final: Leça, Sporting, Portimonense, Tondela, Mafra, Rio Ave, Vizela y Oporto.