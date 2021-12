EE.UU. replica a Putin: la "única agresión" es su "retórica belicosa"

Fotografía de archivo en la que se registró a la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien arrogó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el lenguaje "belicoso" en la crisis con Ucrania, así como reprocharle el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con ese país. EFE/Tasos Katopodis/Pool

Washington, 23 dic (EFE).- La Casa Blanca rechazó este jueves las acusaciones del presidente ruso, Vladimir Putin, señalando a Occidente como el promotor de las tensiones con Ucrania y subrayó que la "única agresión" que se ve es su retórica "belicosa" y el aumento de la presencia militar rusa en la frontera.

Además, la portavoz del Gobierno de Joe Biden, Jen Psaki, no quiso confirmar el anuncio de Putin de que las conversaciones sobre esta crisis comenzarán en enero en Ginebra, aunque sí reconoció que ésa es la intención y pidió esperar a que se cierren los detalles.

"Es gracioso, la única agresión que estamos viendo en la frontera de Rusia y Ucrania es el aumento de la presencia militar rusa y la retórica belicosa del presidente de Rusia", dijo Psaki en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca.

Así respondía la portavoz de Biden a las preguntas sobre los comentarios que Putin hizo este jueves durante su multitudinaria rueda de prensa anual.

El presidente ruso exigió "inmediatas" garantías de seguridad a Estados Unidos y a la OTAN con el fin de rebajar la tensión con Ucrania, a la que acusó de preparar una nueva ofensiva contra el Donbás.

Putin, además, respondió a un periodista occidental sobre una posible invasión de Ucrania señalando que "Rusia no amenaza a nadie" y asegurando que EEUU quien ha desplegado misiles cerca de la frontera rusa, como la URSS hiciera con Cuba en 1962.

La portavoz de la Casa Blanca insistió en defender la posición estadounidense y arrogar a Putin el lenguaje "belicoso" en esta crisis, así como reprocharle el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania.

Añadió que el Gobierno estadounidense también considera que la vía diplomática es la que hay que seguir para avanzar, pero no quiso confirmar la cita de enero, porque aunque admitió que ésa es la intención insistió en que "los detalles aún no están cerrados".

Sobre los comentarios que Putin hizo sobre la OTAN, Psaki advirtió de que esta organización es "una alianza de defensa, no una alianza de agresión" y "no hay ninguna prueba que sugiera lo contrario" tanto por parte de la OTAN como de Estados Unidos.

De acuerdo a la información que tiene EE.UU., Putin todavía no ha tomado la "decisión final" de invadir Ucrania, pero continúa observando un "alarmante movimiento de fuerzas" en la frontera de Rusia y Ucrania, dijo este jueves en una llamada con la prensa un alto funcionario de la Administración que habló bajo condición de anonimato.

Ese funcionario insistió en que cualquier conversación con Moscú se producirá en consultas con la OTAN y con los aliados de Washington en Europa.

Precisamente, este mismo jueves, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, habló con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la estrategia que están siguiendo en torno a Ucrania, basada en la diplomacia y la preparación de acciones en caso de que haya una invasión, informó el Departamento de Estado en un comunicado.