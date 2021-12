EEUU.- Biden se reúne con su gabinete para enfrentar la crisis de la cadena de suministros en Estados Unidos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado este miércoles una reunión con sus miembros de gabinete, el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese y otros líderes del sector privado para discutir el progreso con la cadena de suministros de cara a las Navidades.



"Reunimos a líderes empresariales y (del ámbito) laboral para resolver problemas y la tan esperada crisis no ha ocurrido. Los paquetes se están moviendo, los regalos se están entregando y los estantes no están vacíos", ha dicho Biden, según recoge un comunicado de la Casa Blanca.



Biden ha recibido este miércoles un informe de los miembros de su gabinete y directores ejecutivos del sector privado sobre los desafíos que plantea la crisis de la cadena de suministros en el país.



En la reunión, donde se han tratado estos avances, también han dialogado sobre los precios de la gasolina, la posible aprobación del plan de gasto social 'Build Back Better' y el efecto que puede tener el 'Trucking Action Plan' en la población, una medida con la que la Administración estadounidense pretende "apoyar y ampliar el acceso al trabajo del transporte de mercancías".



"Los participantes han señalado que el transporte por camión es el elemento vital de la cadena de suministro, y los camioneros fueron héroes durante la pandemia transportando las vacunas y los productos que la gente necesitaba", señala el comunicado de la Casa Blanca.



La reunión se ha producido a pocos días de que empiece la Navidad y en medio de la expansión de la variante ómicron de coronavirus, que amenaza con ejercer una nueva presión sobre las cadenas de suministro globales que se vieron sumidas en el caos en medio de la pandemia, algo que la administración dice que está observando de cerca, según recoge la cadena CNN.



Biden ha señalado que los cuellos de botella que se formaron durante la pandemia están comenzando a desatascarse y ha asegurado que los inventarios minoristas han aumentado un 3 por ciento con respecto al año pasado y que los tiempos de entrega de las compañías de reparto "son más rápidos que antes".



Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho este miércoles que la cantidad de contenedores que se encuentran en los muelles de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, durante más de ocho días, se ha reducido en casi un 50 por ciento.



Asimismo, ha asegurado que las existencias en los estantes están en, aproximadamente, el 90 por ciento (existencias minoristas en los estantes).



"Como ha dicho hoy 'The New York Times', los regalos de Navidad llegarán a tiempo este año. Buenas noticias. Hemos salvado la Navidad. Y eso se debe a que el presidente Biden reconoció este desafío desde el principio, actuó como un intermediario honesto para reunir a las partes interesadas clave y se centró en abordar problemas prácticos en toda la cadena de suministro global", ha zanjado Psaki.