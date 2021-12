Diez personajes políticos para resumir 2021

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El año 2021 está asociado en el ámbito internacional a no pocas figuras que han marcado el devenir informativo del planeta. Éxitos electorales, encarcelamientos, polémicas o represión se entremezclan en una lista que recoge --por orden alfabético-- sólo una decena de los muchos nombres y escenarios ligados políticamente a los últimos doce meses:



ABIY AHMED



El primer ministro etíope, ganador del premio Nobel de la Paz en 2019, ordenó en noviembre de 2020 una ofensiva contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) que ha sumido al país en un conflicto que amenaza con desestabilizar la región del Cuerno de África, donde Adís Abeba juega un papel clave.



Durante los últimos meses ha llegado incluso a trasladarse al frente de guerra para dirigir las operaciones del Ejército, después de que los avances del TPLF amenazaran la capital. Asimismo, ha prometido investigar las numerosas denuncias sobre crímenes de guerra y contra la humanidad en el país, sumido en una profunda crisis humanitaria.



NAFTALI BENNETT Y YAIR LAPID



Naftali Bennett y Yair Lapid se convirtieron en junio en la cara visible de la coalición fraguada en Israel tras cuatro elecciones legislativas en cerca de dos años y que logró poner fin a la 'era Netanyahu', después de que 'Bibi' encabezara la política israelí durante los últimos doce años. El ex primer ministro está siendo además sometido a juicio por presunta corrupción.



La coalición, integrada por una amalgama de partidos que van desde el espectro izquierdista hasta la ultraderecha, pivota en torno a un acuerdo entre ambos para compartir el cargo de primer ministro durante los cuatro años de mandato, en un frágil equilibrio sustentado por una mayoría de un escaño en la Knesset.



JOE BIDEN



Joe Biden se erigió en vencedor de las elecciones de Estados Unidos en noviembre de 2020, pero no fue hasta el 20 de enero de 2021 cuando tomó posesión. Entre medias, un asalto al Capitolio agitado por el entonces inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, hizo temblar los cimientos del sistema político norteamericano como nunca antes en la historia reciente.



Biden ha intentado presentarse como estabilidad tras el caos del 'trumpismo', retomando acuerdos y alianzas destruidos durante los cuatro años previos --principalmente con Europa--, pero su capital político ha sufrido golpes de gestión e imagen que no son atribuibles a su predecesor: desde su fracaso a la hora de sacar adelante un plan masivo de gasto a la caótica retirada de tropas de Afganistán, entre otros.



MARIO DRAGHI



La caída del Gobierno de Giuseppe Conte en enero supuso para Italia su enésima crisis política de los últimos años y, en plena pandemia de COVID-19, todos los esfuerzos se centraron en evitar elecciones anticipadas. La única solución posible pasó por aglutinar a partidos de ideología dispar con el pegamento de un primer ministro técnocrata: Mario Draghi.



El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) asumió el reto en febrero y, desde entonces, ha ofrecido una imagen de estabilidad al frente de un Gobierno con no pocos desencuentros públicos. Su perfil le sitúa incluso como potencial candidato a la Presidencia de Italia en 2022.



BORIS JOHNSON



La gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno británico ha estado en entredicho desde el principio. Si ya inicialmente se cuestionó la inacción del primer ministro, Boris Johnson, reconvertido tras su paso por la UCI tras contagiarse de coronavirus, en estas últimas semanas la polémica ha girado en torno a la disparidad entre el comportamiento de las autoridades y las recomendaciones para el común de la ciudadanía.



La publicación de informaciones e imágenes sobre fiestas y reuniones en Downing Street durante los confinamientos han puesto en cuestión el comportamiento del Gobierno de puertas para adentro. Además, Johnson se encuentra inmerso en una rebelión interna que gira principalmente en torno a las medidas para contener la última ola de contagios.



FUMIO KISHIDA



El 'premier' japonés sorprendió a la esfera política nipona al llevar al Partido Liberal Democrático a la victoria en las legislativas de octubre a pesar de su falta de carisma y tras la dimisión de Yoshihide Suga en gran medida debido al descontento de la sociedad sobre la gestión de la pandemia de coronavirus.



Kishida, que fue ministro de Exteriores entre 2012 y 2017, prometió tras ganar los comicios renovar la imagen del partido, si bien su Gobierno ha dado continuidad a las políticas de sus predecesores en el cargo. No obstante, el político de 64 años encabeza la lucha contra la crisis sanitaria y tendrá que hacer frente a una creciente amenaza en materia de seguridad.



ANGELA MERKEL



Dieciséis años después de su llegada al poder, 2021 ha supuesto el fin de la era de Angela Merkel en Alemania. En 2018, la veterana canciller anunció una retirada política progresiva que ha tenido una pandemia de por medio y no pocas crisis internas en la Unión Cristiano Demócrata (CDU).



Uno de estos terremotos giró en torno a su sucesión y, de hecho, con Armin Laschet al frente la CDU, la formación cosechó unos malos resultados en las elecciones de septiembre que supusieron el paso a la oposición de los conservadores. Así, Merkel pasó este mes el bastón de mando al socialdemócrata Olaf Scholz.



ALEXEI NAVALNI



Alexei Navalni ha sido durante años una de las figuras más reconocidas de la oposición rusa. Tras sufrir en agosto de 2020 un envenenamiento que le obligó a trasladarse a Alemania, el disidente regresó a Rusia en enero de 2021, momento en el que fue detenido por violar las condiciones de una condena por fraude dictada previamente.



La Justicia determinó en febrero que debía entrar en prisión, desde donde Navalni ha denunciado las condiciones en las que se encuentra e incluso promovió una campaña de 'voto útil' en los comicios legislativos de septiembre. Ha recibido el premio Sájarov de la Eurocámara a la libertad de conciencia.



DANIEL ORTEGA



Daniel Ortega no es un recién llegado a la política nicaragüense y mundial, dado que su actual etapa presidencial arrancó ya a principio de 2007. Sin embargo, la oposición política y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coinciden en que nunca antes había ejercido una represión tan frontal contra la disidencia.



El ambiente previo a las elecciones generales de noviembre estuvo marcado por el encarcelamiento de opositores y el cierre de partidos y ONG, lo que le permitió a Ortega imponerse claramente en la votación, aunque sin apenas reconocimiento internacional. EBRAHIM RAISI



El ultraconservador Ebrahim Raisi, quien ha llegado a sonar como posible sucesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, logró convertirse en junio en nuevo presidente de Irán tras imponerse en unas elecciones marcadas por la eliminación de las candidaturas de los principales moderados.



Raisi, derrotado en 2017 por Hasán Rohani, había sido hasta entonces jefe del aparato judicial iraní y vicepresidente de la Asamblea de Expertos, en un signo del poder acumulado durante los últimos años. Ahora, deberá hacer frente a la crisis económica y social del país y definir el programa nuclear iraní en las conversaciones con el resto de potencias.