Despiden a otro trader de Morgan Stanley ligado a investigación

(Bloomberg) -- Un operador de divisas de Morgan Stanley, cuya unidad estuvo vinculada a una investigación interna sobre presuntos errores de marcación de valores en 2019, dejó la empresa, la segunda salida de este tipo en los últimos meses.

Rodrigo Jolig, quien ayudó a administrar el negocio de opciones de divisas del banco con sede en Nueva York antes de ser suspendido en medio de una investigación interna hace dos años, fue despedido en noviembre después de que el banco de inversión revelara las acusaciones sobre su conducta, según documentos de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés).

Las acusaciones contra Jolig estaban vinculadas a “procesos de control de valoración y marcación de posiciones no relacionadas con valores en relación con los objetivos de pérdidas y ganancia” y “la comunicación sobre negocios afiliados utilizando una plataforma de comunicación no aprobada”, según la presentación de Finra. Las acusaciones son similares a las formuladas contra su antiguo jefe Thiago Melzer, el exjefe de negociación de opciones de divisas del banco que fue despedido en junio, según informó Bloomberg.

Jolig y Melzer fueron estrellas en el banco de Wall Street hasta que una serie de complejas transacciones vinculadas a la lira turca salieron mal en 2019, provocando la pérdida de millones de dólares y llevando a los funcionarios del banco a investigar si los operadores habían estado valorando las operaciones de manera incorrecta, según reveló Bloomberg en ese momento. El estado de esa investigación y sus conclusiones no están claros.

Mark Lake, portavoz de Morgan Stanley en Nueva York, declinó hacer comentarios. Roberta Scrivano, portavoz de Jolig, tampoco quiso hacer declaraciones.

Ttanto Jolig como Melzer crearon fondos de cobertura en su Brasil natal, informó Bloomberg en septiembre. Jolig es socio de Alphatree Capital, un nuevo fondo de cobertura respaldado por la familia del magnate inmobiliario brasileño Elie Horn. Melzer creó un fondo llamado Upon Global Capital, donde es director de inversiones.

Nota Original:

Second Morgan Stanley Trader Linked to FX Probe Leaves Lender

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.