Coronavirus.- Trump renueva sus elogios a la vacuna contra el coronavirus, "uno de los mayores logros de la humanidad"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha renovado sus halagos a la vacuna contra el coronavirus, después de afirmar en una entrevista que se trata de "uno de los mayores logros de la humanidad", días después de que algunos de sus seguidores le abuchearan tras reconocer que había recibido la tercera dosis de refuerzo.



"La vacuna es uno de los mayores logros de la humanidad", ha destacado Trump en una entrevista concedida al portal de internet The Daily Wire. "Los resultados de la vacuna son muy buenos y si alguien se contagia es de forma muy leve. Las personas no mueren cuando se vacunan", ha remarcado.



En la entrevista el anterior inquilino de la Casa Blanca se ha atribuido el mérito de la "velocidad increíble" con la que se ha desarrollado el plan de vacunación en Estados Unidos. "Yo vine con una vacuna, con tres vacunas, todas muy buenas. Vine con tres en menos de nueve meses y se suponía que llevaría entre cinco y doce años", ha dicho.



Ante las preguntas cuestionando la fiabilidad de las vacunas, Trump ha insistido en que "las vacunas funcionan" y que en todo caso han podido no hacerlo en "algunas personas" que "no son las indicadas".



"Los que enferman de manera grave y van al hospital son quienes no se vacunan, pero sigue siendo su elección. Si te vacunas, estás protegido", ha subrayado el expresidente Trump, que aún con todo, ha matizado que no está a favor de decretar la obligatoriedad de la vacunación.



Estas últimas declaraciones del magnate de Nueva York han sido incluso aplaudidas por la actual Administración del presidente, Joe Biden, quien días atrás aplaudió que su antecesor hubiera recibido la tercera dosis de refuerzo, "tal vez sea una de las pocas cosas", dijo, en las que coinciden.



Este jueves a su vez, la jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha compartido en sus redes sociales un pequeño extracto de esta entrevista para hacerse eco de las palabras de Trump destacando "la seguridad y eficacia de las vacunas".



Esta defensa por las vacunas contra el coronavirus ha sorprendido a muchos después de la ambigüedad mostrada con respecto a ellas cuando era presidente de Estados Unidos, llegando incluso a recomendar remedios muy disparatados. Conocedor de la impopularidad de la vacunación entre amplias capas de su electorado, Trump se inmunizó sin hacerlo público y ya en septiembre aseguró que no buscaría la tercera dosis de refuerzo al sentirse "en plena forma".