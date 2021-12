Coronavirus.- Bolivia exigirá pase sanitario para acceder a espacios con aglomeraciones a partir del 1 de enero

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Bolivia ha anunciado este jueves que a partir del 1 de enero será obligatorio presentar el pase sanitario, o en su defecto un test negativo de coronavirus, para acceder a algunos lugares, como centros comerciales, supermercados, instituciones educativas o lugares de entretenimiento.



En general, se exigirá el documento que acredite la vacunación de los ciudadanos en todos los espacios donde "exista aglomeración", ha detallado el ministro de Salud boliviano, Jeyson Auza.



"Esto siempre se va a realizar respetando el derecho de aquellas personas que decidan no vacunarse y esas personas que ejerzan ese derecho a no vacunarse deberán presentar la prueba PCR negativa emitida hasta 48 horas antes de su ingreso a los establecimientos y otros señalados", ha precisado Auza al explicar el decreto publicado con la nueva normativa.



Este prevé que las empresas de transporte también exijan pase sanitario a sus pasajeros, a lo que se suma que todos los funcionarios y servidores públicos deberán presentar su "carné de vacunación o cada semana una prueba PCR que demuestre" que no están contagiados, ha detallado el ministro, recoge 'La Razón'.



"Entendemos que puedan existir las personas que no deseen vacunarse, pero el derecho individual de esas personas no puede estar por encima del derecho del resto de las personas que sí se vacunaron y desean vacunarse contra la enfermedad", ha concluido.



Las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud boliviano recogen más de 1.900 casos diarios, así como 16 fallecidos, mientras que más de 2.000 personas están bajo vigilancia por ser sospechosas de estar contagiadas.