China aprueba la fusión de varias empresas estatales de minerales raros

El ministro de Industria de China, Xiao Yaqing (c), dejo entrever la intención de regular el precio de estos recursos en China. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 23 dic (EFE).- Una nueva empresa estatal de minerales raros, China Rare Earth, se fundó fruto de la fusión de tres empresas mineras: Aluminum Corporation of China (Chinalco), China Minmetals y el Grupo de Minerales Raros de Ganzhou, informa hoy la agencia oficial de noticias Xinhua.

Además, la fusión incluye a dos empresas de investigación: el grupo Grinm y el Instituto de Investigación de Hierro y Acero.

La nueva empresa operará bajo la supervisión de la Comisión de Administración y Supervisión de Bienes Estatales, la cual depende del Consejo de Estado (Ejecutivo).

Según el diario Global Times, la nueva entidad controlará alrededor del 70 % de los minerales raros pesados del país asiático, los cuales son cruciales en la fabricación de bienes de consumo de alta tecnología.

El subdirector de la Asociación de la Industria de Minerales Raros de China, Chen Zhanheng, declaró al Global Times que "con la fundación de esta empresa, el sector pasará de un modelo disperso y de pequeña escala a otro más sistemático e integral".

El ministro de Industria de China, Xiao Yaqing, comentó el pasado marzo que "los materiales raros de China no se están vendiendo al precio de 'materiales raros' sino de 'materiales' a secas", dejando entrever la intención por parte de las autoridades de estabilizar el mercado y regular el precio de estos recursos, sujeto ahora a la competición entre las principales empresas del sector en China.

Wu Chenhui, analista del sector minero citado por el Global Times, aseguró que "China no usará el suministro de minerales raros como arma diplomática a no ser que sea necesario".

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, China produjo el 58 % de los minerales raros del mundo en 2020.