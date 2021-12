Canales Rivera, esto hace cuando nadie le ve

29-10-2021 José Antonio Canales Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Estamos a punto de acabar el 2021 y lo cierto es que las noticias sorpresas no dejan de aparecer en la prensa. Este miércoles conocíamos las fotografías de Alba Carrillo y Canales Rivera juntos por las calles de Madrid y nos quedábamos de lo más impresionados al ver que había surgido el amor entre ambos. Aunque tenemos que recordar que el torero hizo muy buenas amistades con su madre, Lucía Pariente, en la casa de 'Secret Story', por lo que no nos extraña que haya dado el paso a conocer a su hija.



Tras filtrarse estas imágenes, ambos han reaccionado de una manera divertida, sobretodo Alba Carrillo, que sabe de televisión lo que no está escrito y si por algo nos gusta, es por su espontaneidad y naturalidad a la hora de hablar de ciertos temas por los que otros personajes públicos sacarían su cara menos amable.



En esta ocasión, Europa Press Reportajes ha conseguido en exclusiva las primeras imágenes de Canales Rivera tras salir a la luz esta relación con la colaboradora de televisión y lo cierto es que parece que está viviendo un momento lleno de emoción porque revive ese paseo con Alba por las calles de Madrid, pero esta vez en solitario.



Teléfono en mano, Canales Rivera no deja de hablar con otra persona -quizás sea su nuevo amor- y además, vemos como está cargando con su equipaje. Ay... ya lo dijo su madre, Teresa Rivera, en televisión: 'Es Rivera, le gusta mucho las mujeres' y lo cierto es que no se equivocaba, pero... ¿será esta la nueva pareja oficial de 2022?