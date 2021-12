Botafogo extiende hasta 2022 contrato con el paraguayo 'Gatito' Fernández

"'Gatito' Fernández renueva con el Botafogo por una temporada más", publicó este miércoles el club carioca en Twitter. Foto de archivo. EFE/ Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 23 dic (EFE).- Botafogo anunció este miércoles que el arquero paraguayo Roberto Junior Fernández, más conocido como 'Gatito', permanecerá en el club brasileño hasta finales de 2022.

"'Gatito' Fernández renueva con el Botafogo por una temporada más", publicó este miércoles el club carioca en Twitter.

Sin pisar la cancha este año por una lesión en la rodilla derecha, el arquero renovó por una temporada más con Botafogo pese a que las negociaciones estuvieron enredadas por el supuesto aumento del 40 % que, según versiones de prensa, pidió el paraguayo.

"Me alegra mucho poder contarles que todavía estoy en Botafogo. Que el 2022 sea un año de muchas victorias y alegrías para todos", anunció el arquero en un vídeo divulgado por Botafogo.

'Gatito' no pisa el césped desde septiembre de 2020, cuando el club eliminó al Vasco da Gama en la Copa do Brasil.

Además del paraguayo, Botafogo tiene como opciones para la portería a Diego Loureiro, Douglas Borges e Igo Gabriel.

Botafogo, uno de los clubes más tradicionales del fútbol de Río de Janeiro, garantizó su regreso en 2022 a la Primera División del Campeonato Brasileño tras vencer en noviembre por 2-1 a Operario.