Bildu cree que las nuevas medidas ante al Covid "aportan poco y confunden mucho" y pide más sanitarios y menos militares

21-12-2021 La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en una rueda de prensa anterior a una Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, considera que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para frenar la sexta ola de la pandemia del coronavirus "aportan poco y confunden mucho" y ha pedido más sanitarios y menos miliares.



En los pasillos de la Cámara Baja, Aizpurua ha cuestionado las propuestas que salieron este miércoles de la Conferencia de Presidentes, singularmente la vuelta al uso obligatorio de las mascarillas en exteriores, lo cual es, a su juicio, un "sinsentido".



"No está ayudando en nada noticias como ésta, que aportan poco y confunden mucho, y eso es lo peor que se puede hacer porque crean desazón y hartazgo y, además, dan alas a los negacionistas", ha manifestado la dirigente de Bildu, socio parlamentario del Gobierno.



En concreto, Aizpurua ha criticado el "desconcierto" que supone que no se haya hablado de reforzar la atención primaria y los servicios básicos pero sí se hayan anunciado más militares y menos sanitarios. "No nos parecen medidas muy adecuadas", ha concluido.