Aumentan a 95 los muertos en la explosión del camión cisterna en Haití

Unas personas cargan la camilla en la que permanece una mujer herida tras una explosión en Cap Haitien (Haití), el pasado 14 de diciembre de 2021. EFE/Johnson Sabin

Puerto Príncipe, 23 dic (EFE).- El número de fallecidos en la explosión de un camión cisterna ocurrida el pasado 14 de diciembre en Cap-Haitien, en el norte de Haití, se incrementó a 95, dijo este jueves el vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonord.

"Hubo cinco nuevas muertes", apuntó a Efe el funcionario, quien señaló que otros 15 afectados siguen hospitalizados con quemaduras graves, por lo que indicó que "es posible" que el balance de fallecidos aumente.

Mientras sube el número de víctimas, familiares de los fallecidos criticaron la organización del funeral de Estado realizado el martes en memoria de estos.

Reprocharon la ausencia de las autoridades en el acto y su falta de apoyo económico para la ceremonia, que tuvo lugar en el mismo lugar del accidente y en el que solo se expusieron cinco de los ataúdes.

El propio Almonord reconoció que no se ha recibido el dinero para la ceremonia, por lo que se tuvo que tomar un crédito y los familiares de las victimas tuvieron que aportar 70.0000 gourdes (unos 680 dólares).

El accidente se produjo en la madrugada del 14 de diciembre después de que un camión cisterna se volcara en una curva en un barrio céntrico de Cap-Haitien, la segunda mayor ciudad de Haití.

Después del accidente, decenas de personas trataron de robar el combustible del camión, para lo que algunos golpearon la cisterna de gasolina con martillos.

Las autoridades todavía no han aclarado qué ocasionó la chispa que causó la explosión del camión cisterna, que afectó además a cerca de 20 viviendas ubicadas en la calle donde volcó el vehículo.

Los precios de los combustibles se han disparado en Haití como consecuencia del desabastecimiento que se produjo en octubre y del que no se ha recuperado del todo el país.