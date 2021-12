Ancelotti: "Esta victoria significa mucho para nosotros"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, subrayó hoy que el triunfo conseguido en San Mamés frente al Athletic Club "significa mucho" para su equipo y destacó el "gran partido" de futbolistas menos habituales como Nacho, Lucas Vázquez, Camavinga, Valverde o Hazard. EFE/ Luis Tejido

Bilbao, 22 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, subrayó hoy que el triunfo conseguido en San Mamés frente al Athletic Club "significa mucho" para su equipo y destacó el "gran partido" de futbolistas menos habituales como Nacho, Lucas Vázquez, Camavinga, Valverde o Hazard.

"Sin estar acostumbrados a jugar han hecho un partido de gran calidad y compromiso. Ha sido casi tan importante como los tres puntos, que es lo que cuenta. Después del partido les he felicitado y les he dicho lo difícil que es para mí tener en el banquillo jugadores con esta calidad y esta actitud", destacó el italiano.

De todos ellos, Ancelotti incidió en la figura de un Hazard que considera que "ha vuelto". "Tenía dudas en el aspecto físico, pero lo ha hecho muy bien y en la segunda parte ha luchado y ha intentado cosas. Sí, ha vuelto", ha señalado sobre el belga.

El técnico madridista, por último, agradeció la "fantástica" ovación que el público de San Mamés brindó a Karim Benzema. "Este es un estadio con un ambiente espectacular. Me gusta mucho. Karim se lo ha merecido", aseguró.