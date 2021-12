AMP.- México.- El Supremo mexicano ordena mantener la consulta sobre la revocación del mandato de López Obrador

El presidente celebra el dictamen, "una muy buena decisión" en su opinión



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Suprema Corte de Justicia de México ha ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) mantener el referéndum sobre la revocación del mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha fiado su continuidad en el cargo a una consulta prevista en principio para abril de 2022.



El INE había pospuesto actividades relativas a la preparación de la consulta, alegando problemas presupuestarios. López Obrador ha invitado a la población a organizar por su cuenta la votación si la autoridades electorales finalmente no daban la luz verde oficial.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, derivó la polémica al Supremo --en forma de controversia constitucional-- y el tribunal ha ordenado al INE seguir con los preparativos del referéndum con el presupuesto aprobado, que "constituye un indicador de viabilidad financiera".



Al suspender la orden del INE, la corte considera que "se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano", según informa el diario 'Milenio'. No obstante, será en enero cuando se examine más en detalle la denuncia de Gutiérrez Luna y se pueda esclarecer la viabilidad del proceso.



Para López Obrador, la Suprema Corte de Justicia ha adoptado "una muy buena decisión", a pesar de que ha apuntado que no "concluye el litigio" por ahora. "Me gustó mucho", ha reconocido este jueves en rueda de prensa, en su primera reacción tras el dictamen judicial.



El mandatario ha señalado que "no se debe obstaculizar la democracia y no se debe violar la Constitución", según el diario 'El Universal'. En este sentido, ha defendido la Constitución como "un modo de vida" que hay que respetar en México.