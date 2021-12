Afganistán.- El presupuesto de UNAMA para proteger al personal de la ONU en Afganistán se encuentra en revisión

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha dicho este miércoles que la partida presupuestaria de seis millones de dólares --unos 5,3 millones de euros-- que Naciones Unidas propuso a las autoridades instauradas por los talibán para brindar seguridad al personal de la ONU se encuentra en revisión.



"La propuesta de presupuesto que habíamos hecho inicialmente para 2022 se preparó antes de que cayera el Gobierno de la República Islámica de Afganistán, y parte de ese lenguaje en nuestra presentación presupuestaria ya no está vigente. Entonces, ese presupuesto se encuentra actualmente en revisión", ha dicho Haq en rueda de prensa.



La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha defendido estos servicios complementarios y ha dicho que se trata de "asistencia humanitaria" para asegurar la ayuda a las personas que lo necesiten y no tenga que pasar por las autoridades de facto: "No estamos hablando de ayudar a los talibán y, de hecho, tenemos la intención de mantener el pleno cumplimiento de todos los regímenes de sanciones de la ONU".



"El sistema está proporcionando asignaciones al personal que realiza servicios de seguridad (...) que son críticos para la seguridad de nuestro personal, así como las operaciones y movimientos en el país. Pero, tales asignaciones, cualquier dinero de servicios de seguridad complementarios, se proporcionan a las personas interesadas", ha aclarado.



Con respecto a la seguridad, Haq ha insistido en que los "estados anfitriones tienen la responsabilidad de garantizar la protección" y ha defendido esta medida, que por el momento está congelada, argumentando que "en circunstancias en las que el personal de la ONU trabaja en áreas de inseguridad" se necesita ayuda adicional.



"En vista del desafiante entorno y de la capacidad limitada de las autoridades estatales afganas para garantizar plenamente la seguridad del personal de la ONU, la UNAMA ha presupuestado, durante algún tiempo, estos servicios de seguridad complementarios, que normalmente se esperaría que los prestara el país anfitrión", ha dicho, aclarando que la propuesta presupuestaria es examinada en la Quinta Comisión de la Asamblea General.