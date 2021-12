Aerolíneas enfrentan semanas de incertidumbre por ómicron

(Bloomberg) -- Las aerolíneas enfrentan semanas de incertidumbre de cara a las festividades de fin de año y comienzos de enero, debido a que la propagación de la variante ómicron del coronavirus está alterando lo que tradicionalmente es uno de los períodos más activos del año para las ventas de pasajes aéreos.

La enorme aerolínea de descuento Ryanair Holdings Plc redujo drásticamente su proyección de ganancias luego de que las restricciones de viaje relacionadas con la variante debilitaran las reservas de Navidad y Año Nuevo, mientras que Deutsche Lufthansa AG señaló el jueves que planea recortar alrededor del 10% de su programa de invierno.

Es probable que otras aerolíneas europeas evalúen sus planes de capacidad, según el analista de Sanford C. Bernstein. Alex Irving.

“Ryanair, EasyJet y Wizz Air operan en general en el mismo mercado”, indicó Irving. “Es muy poco probable que las mismas presiones que afectan a Ryanair no afecten a otras aerolíneas”.

Aunque el jueves se recuperaron las acciones del sector de aerolíneas tras conocerse que es probable que ómicron no sea tan grave como las versiones anteriores del covid-19, países de toda Europa están volviendo a imponer restricciones de viaje e incluso medidas de confinamiento. Gran Bretaña está luchando a diario contra cifras récord de casos y la prohibición de Francia y Alemania a los viajeros del Reino Unido fue parte de la razón del pesimismo en Ryanair, con sede en Dublín.

El director ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr, dijo al medio Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung que el grupo está experimentando un “fuerte descenso” en las reservas entre mediados de enero y febrero, y que la mayor caída se observa en Alemania, Suiza, Austria y Bélgica.

Si bien Ryanair y Lufthansa optaron por actualizar sus perspectivas, es posible que otras aerolíneas esperen hasta reportar sus próximos resultados financieros, sostuvo Irving. Mientras el año fiscal de Ryanair termina en marzo, el de EasyJet se extiende hasta septiembre del próximo año y la aerolínea aún no ha emitido una perspectiva financiera para el período.

En tanto, es probable que las reservas de vuelos próximos se vean especialmente afectadas ante una postergación de viajes.

La variante más reciente del virus ha interrumpido una incipiente recuperación de los viajes que había comenzado el verano pasado, cuando Europa respondió a una exitosa campaña de vacunación reabriendo las fronteras, para luego reanudar en noviembre los viajes transatlánticos. Las aerolíneas habían agregado capacidad para los meses de invierno, apostando por una demanda contenida en lo que tradicionalmente es una temporada más lenta para los vuelos.

Las perspectivas para el próximo año siguen siendo difíciles de evaluar, según Irving, ya que dependen de la gravedad que resulte tener la variante ómicron. Si es menos peligrosa que la delta, como indican informes de Sudáfrica y otros lugares, la demanda de viajes podría recuperarse rápidamente a medida que los Gobiernos relajen las restricciones.

A corto plazo, es posible que las reservas para Navidad se mantengan a pesar de los titulares, ya que las personas priorizan reunirse con amigos y familiares o tomarse unas esperadas vacaciones.

El organismo comercial aeroportuario ACI Europe dijo el jueves que el impacto de ómicron en el tráfico de pasajeros europeos ha sido “inmediato y sustancial”, y reportó una caída de 20% en el período de tres semanas que comenzó el 24 de noviembre. No obstante, el tráfico se recuperó 9% la semana pasada debido al comienzo de temporada navideña gracias a que la gente mantuvo sus planes de viaje para esta fecha.

