Acusador de príncipe saudí logra orden para preservar pruebas

(Bloomberg) -- Un juez de Estados Unidos ordenó a Air Canada y Lufthansa preservar los registros de viaje para ser usados como evidencia por un exfuncionario saudí de alto nivel que acusa al príncipe heredero Mohammed bin Salman de intentar asesinarlo.

El juez de distrito de EE.UU. Timothy Kelly, en Washington, dictaminó que los archivos deben estar disponibles para que los use el exfuncionario, Saad Aljabri, en caso de que su demanda contra el príncipe heredero sobreviva a una moción pendiente para desestimarla.

“Los registros que enfrentan una posible destrucción son lo suficientemente importantes para este caso, de modo que su pérdida causaría un daño irreparable al demandante”, dijo Kelly en la decisión del jueves.

La demanda de Aljabri, presentada en agosto de 2020, acusa al príncipe Mohammed de desplegar operativos en EE UU. para localizarlo y luego enviar un equipo para asesinarlo, semanas después del asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, supuestamente por orden de la realeza saudí.

Aljabri argumenta que los registros de la aerolínea mostrarán el movimiento de sus posibles asesinos, lo que los hace cruciales para el caso. Había pedido permiso para emitir una orden judicial a las aerolíneas para obtener acceso inmediato a los datos, pero Kelly dijo que era demasiado pronto para eso porque aún no se ha pronunciado sobre una solicitud para desestimar la demanda.

El abogado del príncipe, Michael K. Kellogg, declinó hacer comentarios.

Aljabri está demandando al príncipe Mohammed, el gobernante de facto de Arabia Saudita, en virtud de la ley de protección a las víctimas de tortura y al estatuto de extranjería, que otorgan al sistema judicial de EE.UU. jurisdicción sobre demandas que acusan de ciertos tipos de delitos en otros países. Aljabri sostiene que el príncipe ha tenido secuestrados a dos de sus hijos en Arabia Saudita y que ha amenazado a otros para que salga de su clandestinidad.

Durante décadas de servicio en el Gobierno saudí, dijo Aljabri en la demanda, se enteró de información confidencial sobre las “intrigas políticas encubiertas del príncipe Mohammed dentro de la Corte Real”, así como de sus tratos comerciales y su papel en la creación de un equipo de operativos para asesinar a Khashoggi.

El caso es Aljabri vs. Mohammed bin Salman, 1: 20-cv-02146, Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia (Washington).

Nota Original:

Saudi Claiming Prince Wants Him Dead Wins Flight-Data Order (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.