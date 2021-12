1-2. El Cali es campeón del fútbol en Colombia, con el venezolano Dudamel en el banco

Jhon Vásquez (i), del Deportivo Cali, fue registrado este miércoles al celebrar un gol que le anotó al Deportes Tolima, durante el partido de vuelta de la final de la Liga Profesional de fútbol en Colombia, en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán

Ibagué (Colombia), 22 dic (EFE).- El Deportivo Cali, dirigido por el exseleccionador venezolano Rafael Dudamel, se consagró este miércoles campeón del Torneo Finalización de Colombia al vencer a domicilio por 1-2 al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final.

El club verdiblanco conquistó así su décimo título de liga.

Los Azucareros remontaron en el segundo tiempo un partido que empezaron perdiendo a los 13 minutos.

El extremo Jhon Vásquez igualó en el minuto 58 y de penalti el goleador Harold Preciado estableció el 1-2 en el 74.

El central Julián Quiñones puso adelante al campeón Deportes Tolima, que estuvo arropado hoy sus seguidores, que colmaron las tribunas del estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

En la ida, ambos equipos igualaron 1-1.

El partido arrancó muy luchado en la mitad de la cancha, donde primó el juego duro y se jugó lejos de las áreas.

El primer acercamiento lo tuvo el Tolima con un tiro libre de Daniel Cataño al minuto 10 que pasó cerca del palo derecho de la portería del uruguayo Guillermo de Amores.

No obstante, los anfitriones encontraron el gol al 13 en un tiro de esquina cobrado por Cataño en el que Quiñones, que forcejeó con el uruguayo Hernán Menosse, logró cabecear y mandar el balón al fondo de la red para poner a celebrar a la multitud que llenó el estadio de Ibagué.

El Cali tuvo muchas dificultades tras el gol, pues se encontró al frente una muralla bien organizada y muy peligrosa que, si se descuidaba, le podía hacer mucho daño al contragolpe.

La primera y única oportunidad de los 'Azucareros' en la etapa inicial la tuvo al 17 Preciado con un remate de media distancia que manoteó el portero William Cuesta para mandar al tiro de esquina.

Pese a esa oportunidad, el equipo de Dudamel tuvo muchas dificultades para salir del embudo en el que lo metió el conjunto de Ibagué.

Para la etapa complementaria, el Cali salió a arrollar a su rival bajo el liderazgo de Teo Gutiérrez, quien tomó las riendas del equipo empezó a asociarse, principalmente con Preciado, para salir del embudo.

El contexto, no obstante, también fue positivo para el Tolima que encontró espacios e hizo daño al contragolpe con Plata, que desperdició el 2-0 en un mano a mano con De Amores en el que decidió mal al minuto 55.

Eso lo cobraron los dirigidos por Dudamel apenas tres minutos después en una gran jugada colectiva que empezó Andrés Colorado, en la que participó Teo, en la que metió un pase filtrado el centrocampista Jhojan Valencia, en la que el delantero Angelo Rodríguez pivoteó y en la que Vásquez entró cómodo al área para sacar un derechazo que igualó el partido.

El Cali siguió atacando; tuvo una muy clara con Teo que se enredó y no pudo rematar solo de cara al arco, y consiguió un penalti al minuto 73 por una mano del central Eduar Caicedo en un tiro de esquina.

Un minuto después Preciado, con derechazo fortísimo que se clavó en la esquina superior izquierda del arco de Cuesta, consiguió su gol número 13 en el campeonato, que lo ratifica como máximo artillero del torneo.

Los anfitriones, que veían como se les iba el título en casa, tuvieron muchas dificultades para atacar y los jugadores que ingresaron en los minutos finales -el venezolano Yohandry Orozco, el goleador Juan Fernando Caicedo y lo extremos Luis Miranda y Andrey Estupiñán- pesaron pocos.

El Cali fue enfriando el encuentro hasta que el árbitro Jhon Ospina pitó el final y los jugadores celebraron con Dudamel, que ganó su primer título como técnico con el equipo del que es aficionado y con el que fue subcampeón de la Copa Libertadores como portero en 1999.

- Ficha técnica:

1. Deportes Tolima: William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñónes, Eduar Caicedo, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Juan Ríos (m.80, Yohandry Orozco), Daniel Cataño (m.65, Juan Fernando Caicedo), Omar Albornoz (m.78, Andrey Estupiñán), Anderson Plata (m.78, Luis Miranda) y Gustavo Ramírez.

Entrenador: Hernán Torres.

2. Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Juan Esteban Franco (m.52, Juan Camilo Angulo) Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco; Andrés Balanta (m.52, Andrés Colorado), Jhojan Valencia, John Vásquez (m.78, José Caldera), Harold Preciado, Teófilo Gutiérrez (m.83, Michael Ortega) y Ángelo Rodríguez.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Goles: 1-0, m.13: Julián Quiñones. 1-1, m.58, Jhon Vásquez. 1-2, m.74: Harold Preciado, de penalti.

Árbitro: Jhon Ospina, que amonestó a Eduar Caicedo, Anderson Plata y Gustavo Ramírez del Deportes Tolima, y a Jhojan Valencia, Teo Gutiérrez, Jhon Vásquez, Angelo Rodríguez y Juan Camilo Angulo, del Deportivo Cali.

Incidencias: Partido de vuelta de la final de la liga colombiana disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.