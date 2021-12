Uruguay modifica los criterios de los test y la cuarentena de covid-19 para los vacunados

Vista de la realización de una prueba de covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Etxezarreta

Montevideo, 22 dic (EFE).- Uruguay modificó algunos criterios para testear y aislar por casos vinculados a la covid-19, entre los que destacan la no obligatoriedad de hacer cuarentena o efectuar un test de antígenos o PCR a los contactos directos de un positivo que tengan el esquema completo de vacunación y una dosis de refuerzo.

Esto fue anunciado por una ordenanza del Ministerio de Salud Pública (MSP), que exceptúa de los casos mencionados anteriormente a aquellos que pertenezcan a "comunidades cerradas, como centros educativos o de reclusión.

Dicho documento detalla que "no se recomienda" la detección de antígenos para el coronavirus durante los cinco a siete días de exposición mientras la persona "continúe asintomática".

"Es fundamental asegurar el automonitoreo de síntomas y consulta inmediata ante cualquier sintomatología", añade la ordenanza.

La misma medida aplica para el personal de la salud "expuesto durante la actividad laboral" que esté "vacunado completamente".

En tanto, para los no vacunados o con las dosis incompletas y con menos de 14 días desde la última dosis será estudiado en forma "lo más inmediata posible" mediante la aplicación del test de antígenos.

"De resultar negativo y continuar asintomático, se realizará una prueba de RT-PCR en el plazo de cinco a siete días luego de la última exposición al caso confirmado, debiendo cumplir medidas de aislamiento social preventivo", continúa el documento.

Estas medidas se suman a las anteriormente anunciadas por el Gobierno uruguayo, como la eliminación de la obligatoriedad de que los turistas se sometan a un test PCR para detectar el coronaviurs una semana después de su ingreso al país.

Los ciudadanos extranjeros que quieran entrar en Uruguay deben presentar un resultado negativo de test PCR y el esquema completo de vacunación (ya sea con una o dos dosis, dependiendo del laboratorio), así como una declaración de salud que se rellena de manera virtual antes de viajar a Uruguay.

Desde que el 13 de marzo de 2020 Uruguay declaró la emergencia sanitaria por la detección de los cuatro primeros contagios, el país suramericano acumula 405.236 casos totales, de los que 3.031 son personas que están cursando actualmente la enfermedad, y 6.157 fallecidos.

Un 75,40 % de la población, es decir, 2.671.375 personas, presenta el esquema completo de vacunación; además, 1.490.217 recibieron una dosis de refuerzo.