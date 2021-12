Un grupo ambientalista pide a la población no alimentar a los manatíes de Florida

Fotografía del 13 de diciembre donde se aprecia a unos manatíes nadando entre lanchas en la Bahía de Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Ivonne Malaver

Miami, 22 dic (EFE).- El grupo ambientalista Save the Manatee Club pidió este miércoles al público en general que se abstenga de alimentar a manatíes desnutridos y dejar que los expertos que se encarguen de esta labor, tras la reciente aprobación de un plan piloto en Florida (EE.UU.) para alimentar con verduras a estos mamíferos.

"Es devastador ver a los manatíes desnutridos, y sabemos que el corazón de quienes les gustaría alimentarlos ellos mismos están en el lugar correcto. Sin embargo, es extremadamente importante que el público en general no se encargue de alimentar a los manatíes", pidió en un comunicado el biólogo Patrick Rose, director ejecutivo de la organización.

A principios de este mes, el Gobierno de Estados Unidos aprobó una iniciativa para alimentar de forma suplementaria a los manatíes de Florida con lechugas, coles y otros vegetales y así tratar de detener la muerte de estos mamíferos acuáticos debido a la inanición.

La idea fue aprobada en conjunto por el gubernamental Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS) y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) ante el récord de muertes de manatíes de este año, que ya supera el millar.

Rose recalcó que el programa de ambas entidades será "cuidadosamente controlado y vigilado, con miras a minimizar cualquier impacto negativo en los manatíes", así como en su hábitat y a otros animales silvestres.

"Fuera de este entorno, los manatíes pueden perder el miedo a las personas y los barcos cuando se les da comida o agua, dejándolos vulnerables al acoso, las lesiones y la muerte", ahondó el biólogo, cuya organización promovió el programa piloto.

Save the Manatee Club recordó que la actual crisis de estos herbívoros marinos se concentra en el área de la laguna Indian River, en la costa este de Florida, y que es un importante refugio durante el invierno para los manatíes que migran ahí en busca de aguas más cálidas.

La dieta de estos animales se sostiene en gran medida en los pastos marinos, no obstante el grupo señala que en la laguna Indian River se ha perdido "más del 90 % de la biomasa de pastos marinos" en la última década por la floración de algas nocivas a causa de la contaminación.

La organización pidió a la población que en caso se aviste un manatí desnutrido, que puede ser reconocido por costillas visibles y un área hundida detrás de la cabeza, avise a la FWC en vez de intentar alimentarlo.

Save the Manatee Club, junto con Earthjustice y Defenders of Wildlife, amenazaron esta semana con interponer una demanda contra Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. si no se toman acciones respecto al tratamiento de las aguas residuales que contaminan la laguna de Indian River.

Las tres organizaciones manifestaron que la proliferación de algas tóxicas, que mata el pasto marino, pone en evidencia "la insuficiencia de los estándares estatales de calidad del agua aprobados por el Gobierno federal".