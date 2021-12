Triller, rival de TikTok, acepta fusionarse con Seachange

(Bloomberg) -- Triller, una plataforma de video social, acordó fusionarse con Seachange International Inc. en un movimiento que llevará al rival más pequeño al público de TikTok.

La transacción valorará a Triller en alrededor de US$5.000 millones, un aumento de cuatro veces respecto a su valoración reciente de US$ 1.250 millones, según PitchBook. Se espera que se concrete en el primer trimestre, dijeron las empresas en un comunicado el miércoles.

El acuerdo vincula a Triller con una empresa que cotiza en bolsa, lo que le permite pasar por alto una oferta pública inicial. Seachange se describe a sí mismo como un proveedor de plataformas de transmisión, publicidad y streaming de video. La empresa con sede en Acton, Massachusetts, está dirigida por el director ejecutivo, Pete Aquino, un veterano de las telecomunicaciones que anteriormente dirigió RCN Corp.

Al igual que TikTok, Triller permite a los usuarios publicar videos cortos con música y filtros. La compañía con sede en Los Ángeles dice que su aplicación se ha descargado 250 millones de veces. Esa es una pequeña fracción de las miles de millones de descargas de TikTok, pero Triller ha conseguido algunos usuarios influyentes, incluidos Justin Bieber, Alicia Keys y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Trump se sumó a Triller a principios de este año después de ser suspendido de Twitter, aunque no ha usado el servicio recientemente. Su última publicación en Triller condenó los disturbios en el Capitolio en enero. El expresidente está trabajando en sus propias iniciativas en las redes sociales: anunció planes en octubre para crear una plataforma llamada Truth Social, que tiene previsto comenzar a operar en el primer trimestre de 2022.

Como parte de sus planes de expansión, Triller adquirió Thuzio el mes pasado, obteniendo una empresa que se especializa en eventos de empresa a empresa. Triller está dirigido por el director ejecutivo, Mahi de Silva, con Ryan Kavanaugh y Bobby Sarnevesht actuando como accionistas co-controladores de su matriz, TrillerNet.

TrillerNet también es propietaria de Verzuz, una plataforma de transmisión de música en vivo lanzada por los artistas de hip hop Swizz Beatz y Timbaland; Amplify.ai, una plataforma de participación del cliente; y el sitio de streaming FITE.

