Tribunal Supremo de España anula una multa de 2,1 millones de euros al jugador del Barcelona Piqué

MADRID, 22 dic (Reuters) - El máximo tribunal español anuló una multa de 2,1 millones de euros (2,37 millones de dólares) impuesta en 2016 a Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona de 34 años, en el marco de un litigio por su declaración de la renta de 2008. El Tribunal Supremo dictaminó que Piqué podía deducir de su impuesto sobre la renta en España la contribución que pagó a la seguridad social en Reino Unido cuando jugaba en el Manchester United. hace una década, según un documento judicial publicado el miércoles. Durante el periodo en cuestión, Reino Unido aún formaba parte de la Unión Europea. Un portavoz del tribunal no pudo decir de manera inmediata si Piqué ya había pagado la multa. Un portavoz de Piqué declinó hacer comentarios. La sentencia sienta un precedente, según un comunicado del tribunal, lo que significa que podría afectar a otros deportistas en una situación similar. El Tribunal Supremo también falló a favor de Piqué sobre la legitimidad de una empresa que había creado con su hermano para gestionar sus derechos de imagen. El tribunal dictaminó que la empresa no era una sociedad instrumental, sino un negocio legítimo. La pareja de Piqué, la cantante colombiana Shakira Mebarak, también está involucrada en una disputa fiscal con las autoridades españolas. Un fiscal argumenta que Shakira vivió en España entre 2012 y 2014 y no pagó 14,5 millones de euros en impuestos sobre los ingresos obtenidos durante ese período. Sus abogados dicen que no vivió en España durante esos años. (1 dólar = 0,8845 euros) (Reporte de Fernando Kallas e Inti Landauro, edición de Mark Heinrich, traducido por Tomás Cobos)