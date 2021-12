Ter Stegen celebra su partido 300 con el Barça: "Espero que sean muchos más"

Marc-André ter Stegen, en una fotografía de archivo. EFE/Alejandro García.

Barcelona, 22 dic (EFE).- El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen cumplió este martes en el empate de su equipo contra el Sevilla (1-1) el partido número 300 con la zamarra azulgrana, una cifra que espera aumentar en los próximos años.

"Ya llevo algunos años aquí y estoy súper feliz y contento por haber llegado a los 300 partidos. Espero que sean muchos más", explicó el meta alemán en declaraciones a los medios oficiales del club.

En todos los partidos como azulgrana, Ter Stegen ha encajado la misma cifra de goles (300), lo que significa que a lo largo de sus siete temporadas y media defendiendo la portería del Barcelona ha recibido una media de un gol por partido.

"Hay muchos momentos bonitos y también difíciles, pero me quedo siempre con lo positivo, siempre estoy buscando optimizarlo todo y me encanta trabajar todos los días con un objetivo muy claro. Quiero mejorar en todo momento y tengo muchos jugadores que me ayudan en el día a día", recordó el arquero teutón.

En las algo más de siete temporadas de azulgrana, ha disputado 198 partidos en la competición doméstica, donde ha encajado 187 goles, 71 en la Liga de Campeones con 77 dianas recibidas, 24 en la Copa del Rey (18 goles), 6 en la Supercopa de España (14 goles) y 1 en la Supercopa de Europa (4 goles).

En la presente temporada, Ter Stegen ha disputado 22 partidos -16 en la Liga y 6 en la Liga de Campeones- y ha encajado 28 goles, mientras que solo en seis duelos ha dejado a cero la portería.

Pese a que el Barcelona sigue lejos de las posiciones punteras en la competición doméstica y no ha conseguido la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, el portero azulgrana manifestó que "el objetivo principal es ganarlo todo y estar en el campo el máximo tiempo posible".

Ter Stegen se convirtió ante el Sevilla en el quinto portero con más partidos de la historia del club, solo superado por Sadurní (331), Ramallets (387), Zubizarreta (410) y Victor Valdés (535).

"Llegar a las cifras que han conseguido ellos, es algo muy bonito. Quiero jugar muchos partidos más, quiero tener éxito con el Barcelona y más que nunca luchar por todo", zanjó.