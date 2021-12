Rocío Flores presume una vez más de su buena relación con Olga Moreno

22-12-2021 Olga Moreno y Rocío Flores, más unidas que nunca EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



A finales del mes de octubre saltaba a la luz una de las noticias más sorprendentes de los últimos tiempos. Antonio David Flores y Olga Moreno se separaban, rompiendo así una de las uniones más sólidas del panorama patrio en las dos últimas décadas. Completamente roto, el excolaborador confirmaba el fin de su matrimonio y culpaba directamente a cierto sector de la prensa de haber conseguido romper su relación, pero dejaba claro que la madre de su hija Lola y él seguirían siendo una familia.



Desde entonces no han dejado de sucederse los rumores. Por un lado hay quienes apuntan a que la ruptura sería un montaje de la pareja para sacar rentabilidad económica - algo que pierde fuerza porque ninguno de los dos ha hablado de su separación - mientras que otros aseguraban que, después de superar esta crisis, la reconciliación de Antonio David y Olga era inminente.



Sin confirmar ni desmentir esta posible segunda oportunidad en su amor, tanto el ex de Rocío Carrasco como la ganadora de 'Supervivientes' continúan con su vida intentando mantenerse al margen del foco mediático. Así, mientras Antonio David pasa cada vez más tiempo en Madrid y está volcado en su canal de YouTube - donde no duda en atacar a sus enemigos públicos - su exmujer sigue en Málaga, diviviendo su tiempo entre su tienda de ropa y su familia.



Demostrando una vez más la especial relación que mantiene con Rocío Flores, hemos pillado a Olga y a la hija de Antonio David disfrutando de una comida en un restaurante cerca del mar con una de las hermanas de la empresaria, Rosa. De lo más cómplices, la influencer y la que es como una segunda madre para ella, conversaron relajadamente muy pendientes de uno de sus móviles, en el que observaron algo con detenimiento y atención.



Una nueva muestra de la unión a prueba de bombas entre Olga y Rocío que, en un momento especialmente complicado para ambas, cuentan con su mutuo apoyo incondicional, convertidas en uno de los pilares más importantes de sus respectivase vidas.