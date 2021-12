Ranking Spotify en Uruguay: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy miércoles, 22 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pódcast en tu plataforma de transmisión favorita.

Eso lo tiene claro Spotify, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus producciones. Ahí se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, mantente informado con lo último del acontecer mundial.

1. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

2. Horóscopo de Hoy

¡Bienvenido a Horóscopo de Hoy, un programa que te dará un pronóstico diario de tu propia vida! Aquí te guiaremos en temas sobre crecimiento personal, carrera profesional, el amor y todo lo que las estrellas tienen para ofrecer. Horóscopo de Hoy es un Original de Spotify.

3. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

4. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

5. Bajo la Lupa Uy

Esteban Queimada y su equipo periodístico, de lunes a viernes de 7:00 a 10:00 ponen las noticias, actores políticos y los principales temas #BAJOLALUPA, periodismo independiente de verdad. Por Radio Nacional 1130 AM y en VIVO por nuestro sitio web https://bajolalupa.uy/vivo Los esperamos.

6. Tu última dieta · Magnolio Podcast

Un ciclo para conocer los principios que hacen al equilibrio entre lo rico y disfrutable. Pensado para quienes quieren aprender a comer haciendo los cambios necesarios en la rutina y mejorando la relación con la comida para que los resultados duren para siempre. Los encuentros que estabas necesitando para hacer tu última dieta. • Luciana Lasus es licenciada en Nutrición, especialista en Nutrigenética y tiene un posgrado en Marketing. Ha trabajado en nutrición clínica, estética, educación e investigación y en los últimos años se especializó en Comunicación y Marketing Nutricional. • Magnolio Podcast magnoliopodcast.uy

7. Pilar Sordo Podcast

Pilar Sordo nació en Chile. Es psicóloga, escritora y conferencista. Forma parte del cuadro de honor de las 21 personas más influyentes de su país y se convirtió en un claro referente a la hora de efectuarle consultas sobre temas relacionados con la psicología femenina, las cuestiones de familia y pareja, las sexualidad adolescente y adulta, entre otros. Además, es autora de varios libros, entre los que se encuentran Viva la diferencia, No quiero Crecer y Lecciones de Seducción. Comentarista del comportamiento típico en distintos países de Latinoamérica. Sus obras están expresadas en un lenguaje para "Todo Publico"; utilizando sus propias experiencias para conducir investigaciones, analizarlas y construir conclusiones.

8. Pateando genes · Magnolio Podcast

Un podcast para desentrañar los misterios de la biología. En la primera temporada buscaremos entender qué es un virus, cómo mutan y nos infectan, hasta su uso para el desarrollo de nuevas terapias. • Gonzalo Moratorio es un científico reconocido a nivel mundial. Virólogo. Destacado por la revista Nature como una de las 10 personalidades internacionales que colaboró con la ciencia en tiempos de pandemia. • Magnolio Podcast magnoliopodcast.uy

9. Cambiando la forma de nacer

Un podcast de Uruguay Materna

10. Filosofía con Shuli

Hola para los que no me conocen soy Giuli, hago podcast principalmente de filosofía. También subo videos a todas las redes y si tenes alguna sugerencia podes mandarme un mensaje por mi Instagram que es @giulimorelli_ Support this podcast: https://anchor.fm/shulimorelli/support

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Spotify?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público uruguayo en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.