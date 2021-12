Ranking Spotify en Chile: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy miércoles, 22 de diciembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Spotify cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con los pódcast más escuchados en Chile, que clasifica los títulos según quién está escuchando qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. Tomas Va A Morir

Todos los temas sirven para disfrutar los eventuales últimos meses de vida de Tomás.

3. Weona Que Creici

Toda cola tiene dos historias, hija: la que le dicen que es suya y la que se cuenta a sí misma. A lo largo de doce capítulos la Wilo y la Fernando se cuentan los relatos y mentiras con que han armado sus propias biografías buscando, en una de esas, aprender algo importante : que, a fin de cuentas, no hay nada que sea tan importante. @weonaquerabia @noestoycreici Música: Medusa - Feli Mirez Ig: @felimirez

4. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

5. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

6. La Cosa Nostra

Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, se juntan de vez en cuando, prenden la grabadora y conversan. El origen son las 50 leyes del Poder en El Padrino, aunque después de la Primavera Chilena, Don Vito a veces se queda corto.

7. Hablemos De Comedia

Sergio Freire, Pedro Ruminot y Fabrizio Copano se juntan a hablar de comedia por un ratito.

8. Con la ayuda de mis amikas

Valeria Luna y María José Castro analizan lo que pasa en la semana en Instagram y conversan sobre diferentes temas con la ayuda de sus amikas de las redes sociales.

9. Somos la Fiesta

Eventos, Fiestas y Matrimonios

10. Audiolibro Programa Gabriel Boric

Este audiolibro está dedicado a la comunidad no vidente, para hacernos parte de la inclusión que debemos abrazar como sociedad. Al leer estas páginas, pensamos también, con mucho cariño, en los más de cuatrocientos compatriotas con daño ocular a manos de agentes del Estado. Esta versión audible reúne las voces de 18 locutores, que se unieron en un collage sonoro y diverso, con el fin de llevar a vuestros oídos el Programa de Gobierno de Gabriel Boric. También, para que sea una opción más cómoda y llevadera para aquellos que, sin perjuicio de tener dificultad en su visión, la prefieran.

