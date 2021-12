Ranking Spotify en Argentina: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy miércoles, 22 de diciembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en Argentina?

1. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte cruda…Y Migue no la deja de lado. La Cruda, un podcast original de Spotify.

2. Marcados, la comida infantil es una trampa

Soledad Barruti sabe que la comida infantil es un invento del marketing. Cosas comestibles que brillan entre ositos, tigres y payasos. Productos que ofrecen toneladas de azúcar, grasa y sal, pero teñidos, saborizados y perfumados como frutas y cereales. Vitaminas sintéticas y promesas publicitarias que nadie exige cumplir. Un experimento. Que está saliendo mal.

3. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

4. Correo No Deseado

¿Encontraste alguna vez esas cartas que te mandabas con tu primer amor y las volviste a leer? ¿Alguna vez revisaste esos mail que le escribiste a tu pareja de hace 10 años? Malena Guinzburg y Connie Ballarini van a animarse a leer todas esas cartas, mails y notitas que mandaron o que no se animaron a mandar. Cartas de amor y desamor que estaban olvidadas y que Male y Connie traen de vuelta para transformar toda esa nostalgia en muchas risas. Correo no deseado, una podcast original de Spotify.

5. Un Mundo Maravilloso

Cuatro personas que no saben nada hablando de todo y con una sola certeza: este es un Mundo Maravilloso. Debates, ficciones, canciones inéditas, invitadxs y mucho silencio incómodo. Todos los días, Martín Garabal, Charo López, Adrián Lakerman y Alexis Moyano hacen Un Mundo Maravilloso. Un podcast diario de humor original de Spotify.

6. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

7. Ocultonas

Brujería analítica contra el oscurantismo del siglo XXI

8. ¿Por qué no te habré hecho caso? con Santiago Siri y Hernán Zin

¿Todavía tratando de entender qué son y cómo funcionan las criptomonedas? Pues este es tu podcast. De la mano del gran Santi Siri, uno de los mayores expertos en el tema, cada semana nos sumergimos en esta tecnología que promete cambiar nuestras vidas para siempre. Y lo hacemos de manera didáctica y con humor. ¿Se puede pedir más? Pues sí, este podcast incluye recreaciones históricas, análisis técnicos y noticias de última hora. Todo sobre las criptos, las blockchains, los metaversos y las NFTs, para que ahora sí, lo entiendas. Una producción de POD LAND, la revolución del podcast.

9. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

10. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental. Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar. www.psimammoliti.com | Podcast por @psi.mammoliti |

