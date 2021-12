Ranking HBO en Chile: Top 9 de las series más vistas de hoy martes, 21 de diciembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por comprar las mejores series. HBO no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 9 series con mayor número de visualizaciones en Chile.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

2. Harry Potter: El Torneo de las Casas de Hogwarts

Este acontecimiento especial en cuatro partes mostrará a fans del universo mágico que quieran poner a prueba sus conocimientos sobre Harry Potter. Lucharán entre sí para conseguir el mayor de los honores: ganar la Copa de las Casas

3. La vida sexual de las universitarias

Cuatro compañeras de cuarto de la universidad llegan al prestigioso Essex College de Nueva Inglaterra. Un lugar lleno de contradicciones y hormonas, donde estas chicas que son a partes iguales adorables y exasperantes viven sus nuevas vidas en el campus.

4. Sexo en Nueva York: La película

Adaptación de la popular serie de televisión 'Sexo en Nueva York'. La película basada en la exitosa serie que debutó en 1998 en la cadena HBO, promete contestar a todas las preguntas pendientes: ¿Carrie y Mr.Big finalmente decidirán contraer matrimonio? ¿Podrá Samantha sentirse realmente satisfecha con un sólo hombre? ¿Conseguirá Charlotte quedar embarazada alguna vez? ¿serán Miranda y Steve realmente felices para siempre? Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la columnista más deslumbrante del "New York Star", vuelve con su famoso ingenio totalmente intacto y más agudo que nunca para narrarnos su propia historia. Por su parte, Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) continúan viviendo al límite compaginando trabajo e intensas relaciones, mientras descubren los secretos de la maternidad, el matrimonio y los lujos de Manhattan.

6. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

7. Legacies

En un lugar donde jóvenes brujas, vampiros y hombres lobo son educados para ser lo mejor de sí mismos a pesar de sus peores impulsos, la hija de Klaus Mikaelson, Hope Mikaelson de 17 años, las gemelas de Alaric Saltzman, Lizzie y Josie Saltzman, entre otros de edad en héroes y villanos en la Escuela Salvatore para Jóvenes y Dotados.

8. Cómo meterse en un jardín

Una pareja británica aparentemente normal se convierte en el centro de una investigación extraordinaria cuando se descubren dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham.

9. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

10. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

¿Conocías todos estos programas, dignos de verse en maratón? ¿Sabías que estaban disponibles en HBO?

La intención de la plataforma es que los usuarios reconozcan su contenido más popular. Así, podrán hacerse una idea de las producciones que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlas a sus familiares y amigos. ¿Qué películas estarán disponibles próximamente? ¿Cuáles series nos conquistarán este año?

Estamos seguros de que pronto encontraremos la solución a estas y otras preguntas.