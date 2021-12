Ranking Apple en Chile: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy miércoles, 22 de diciembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con los pódcast más escuchados en Chile, que clasifica los títulos según quién está escuchando qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. La Cosa Nostra

Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, se juntan de vez en cuando, prenden la grabadora y conversan. El origen son las 50 leyes del Poder en El Padrino, aunque después de la Primavera Chilena, Don Vito a veces se queda corto.

2. El Villegas - Actualidad y esas cosas

Podcast by Fernando Villegas

3. Fort Hood: El caso Vanessa Guillén

Un podcast de Noticias Telemundo y The Story Lab.La soldado Vanessa Guillén reveló a su madre un secreto: alguien en la base militar de Fort Hood la había acosado sexualmente. Poco tiempo después, desapareció sin dejar rastro.A partir de estos hechos, el podcast ‘Fort Hood. El caso Vanessa Guillén’ analiza la situación en una base con un largo historial de violencia, desapariciones y abusos sexuales.‘Fort Hood. El caso Vanessa Guillén’ aspira a explicar las repercusiones del movimiento MeToo en el Ejército, las dificultades a las que se enfrentan los soldados..

4. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

5. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

6. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

7. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

8. Página 13 - Podcast

En Tele13 Radio, cerramos el día con una conversación pausada y profunda con los analistas más destacados de nuestro país y la conducción de Iván Valenzuela.

9. Radio Duna | Hablemos en Off

A partir de las 8 de la mañana, Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río le agregan valor a la actualidad en Hablemos en Off. Los temas, especialistas y entrevistados que hacen noticia están en Duna.

10. Señales Podcast

En Señales hablamos de todo lo que aterra a las personas, tanto Paranormal como Terrenal. Espíritus, Asesinos Seriales, Demonios, Aliens, Sectas y más. Desde Chihuahua, Mexico. www.senalespodcast.com See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Apple?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público chileno en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.