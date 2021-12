Portaltic.-Estas son las 'apps' con las que puedes comprobar si te ha tocado la Lotería de Navidad 2021

09-12-2021 Las 'apps' con las que podrás comprobar si te ha tocado la Lotería de Navidad. A pesar de que con esta ya son dos las veces que nos ha tocado vivir el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en situación de pandemia, tanto los niños de San Ildefonso de Madrid como aquellos que se han hecho con al menos un número no pierden la ilusión en un día tan especial. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PORTALTIC



Como cada año, este 22 de diciembre se cantarán un total de 13 premios, entre los que se incluye 'El Gordo' (cuatro millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro invertido), hasta los Quintos (60.000 euros a la serie) y las pedreas, que recaerán en los números extraídos del bombo, que contiene 100.000 (del 00000 al 99.999).



Para saber si has sido uno de los afortunados en comprar un número premiado, puedes optar por ver la retransmisión de estos premios al completo, o simplificar ese paso y optar por conocer tu suerte a través de la web de Europa Press.



Asimismo, puedes optar por otras aplicaciones para hacerlo, ya que existen varias disponibles tanto para dispositivos iOS como para Android. A continuación, te presentamos algunas de las más populares.



LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO



La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) presenta una aplicación disponible en App Store y en Play Store que permite conocer los resultados de la Lotería de Navidad a todos los usuarios que sean mayores de edad.



Por eso, para poder utilizarla, estos deberán registrarse en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado con su DNI o el correo electrónico y con una contraseña.



Aquellos que dispongan de dispositivos móviles que cuenten con la función de reconocimiento de huella dactilar o Face ID también podrán optar por estos sistemas para acceder a la aplicación.



En esta también se pueden realizar apuestas y comprobar otros premios, como el de El Niño, que tiene lugar el 6 de enero, así como La Quiniela o la Bonoloto, entre otros.



La SELAE cuenta con una versión LITE para Android en Google Play, así como una versión completa en su página web, que permite realizar apuestas directamente desde el dispositivo. También está disponible para iOS.



TULOTERO



Para saber si tienes un número de Lotería premiado solo hay que introducir el número de forma manual en TuLotero. Se puede comprobar directamente desde el móvil o desde la página web, sin la necesidad de ir a una administración física.



Con TuLotero, que no tiene comisiones, también es posible participar en otras apuestas. Además, se pueden organizar grupos para compartir boletos con la familia, los amigos o los compañeros de trabajo.



Otra de sus características destacadas es que, todos los usuarios que tengan un boleto premiado y usen esta 'app', pueden cobrar los premios directamente a través de la cuenta de la aplicación nada más se celebre el sorteo.



Disponible tanto para iOS como para Android, los usuarios de dispositivos con este sistema operativo deben seguir una serie de pasos para poder descargar la versión completa de esta aplicación. Esto se debe a que Google Play no permite 'apps' de compra de lotería.



SCANLOTERÍA



Aquellos que hayan comprado varios números para el sorteo de Navidad, verán en Scanlotería su mejor aliada para comprobar si les ha tocado algo, ya que con ella se pueden escanear todos los resguardos antes de que se celebre el sorteo.



Estos quedarán guardados en la memoria de la aplicación y enviará una notificación a los afortunados cuando terminen de cantar los niños de San Ildefonso. De este modo, los usuarios no tendrán que seguirlo ni estar pendientes de ello.



Solo los usuarios de iOS podrán utilizarla, ya que no está disponible para Android. Además, tendrán la oportunidad de hacerlo también con la lotería del Niño, Euromillones o la Primitiva.



ESCÁNER PARA RESULTADOS DE LOTERÍAS Y APUESTAS



La opción para usuarios de Android es 'Escáner para resultados de Loterías y Apuestas', la versión más parecida a Scanlotería. A través de un escáner integrado, esta 'app' también permite comprobar los décimos de forma fácil y rápida.



Para ello, el usuario debe pulsar el botón 'escanear código' y situar la línea roja sobre el código de barras del boleto. La aplicación guarda el número y emite una notificación cuando se celebre el sorteo.



Además, con ella también se puede compartir el resultado con los contactos de WhatsApp, lo que podría convencer a aquellos que comparten su número con otras personas.



LOTERÍA NAVIDAD 2021



Lotería Navidad 2021 es una aplicación con la que se puede seguir en directo el sorteo de Navidad y comprobar los décimos. Para ello, hay que introducir los números de los bonos y su importe.



La 'app', que está disponible para el sistema operativo Android, utiliza como fuente de datos la API de El País y solo sirve para los sorteos de Navidad.



MI LOTERÍA



Con la aplicación Mi Lotería, los usuarios pueden diseñar sus propias participaciones de la Lotería de Navidad. Para ello, deben introducir el número de sus boletos y la cantidad, así como una dedicatoria en la que se puede escribir cualquier comentario. Por ejemplo, el nombre de la persona con la que se comparte el número.



Esta aplicación está disponible para dispositivos Android y también permite compartir las participaciones a través de las redes sociales, así como imprimirlas siempre que el 'smartphone' esté vinculado con una impresora.



EL ÁNFORA DE LA SUERTE



Los usuarios del Ánfora de la Suerte pueden jugar y comprar números de la Lotería de Navidad, así como del Niño y otros sorteos desde sus propios dispositivos Apple, ya que la aplicación solo está disponible en la App Store.



Para ello, solo hay que escoger un boleto, incluir datos personales (nombre commpleto, DNI, etc.) y realizar el pago del mismo. De esta forma tan sencilla, se puede participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.



A pesar de que los números que pone a disposición esta 'app' provienen de diferentes administraciones, tiene mayor presencia la del número 110 de Barcelona, donde se encuentra el Ánfora de la Suerte. Además, una vez se adquieren los décimos, los pueden enviar a domicilio o recogerlos directamente en la administración.