Portaltic.-Crecen un 5,7% los archivos maliciosos descubiertos a diario en 2021 hasta los 380.000

MADRID, 22 (Portaltic/EP)



El número de archivos maliciosos que se descubren cada día en el mundo se ha incrementado un 5,7 por ciento en este año 2021 con respecto al pasado, hasta llegar a los 380.000 archivos cada día de media.



La compañía de ciberseguridad Kaspersky ha publicado esta tendencia como parte de su informe 'Statistics of the Year' de su boletín de seguridad, que analiza los principales cambios en el sector de la cibrseguridad.



Los sistemas de detección de Kaspersky han descubierto una media de 380.000 archivos maliciosos nuevos cada día en los últimos 12 meses, lo que revela un incremento de 20.000 respecto al año anterior, o un 5,7 por ciento más que en 2020.



La compañía ha relacionado en un comunicado remitido a Europa Press el crecimiento de los archivos maliciosos con el aumento del número de dispositivos conectados a nivel mundial.



Tradicionalmente, la mayoría de las amenazas (91%) se producían a través de archivos WindowsPE, un formato específico de los sistemas operativos Windows. Sin embargo, en 2021 los ciberdelincuentes han empezado a dirigir sus amenazas al sistema operativo Linux de forma más activa. Como resultado, el volumen detectado de 'malware' y 'software' no deseado para Linux ha crecido un 57 por ciento.



Más de la mitad (54%) de las amenazas detectadas por los sistemas de Kaspersky incluía algún tipo de troyano. En 2021, mientras el volumen de otros tipos de ataques descendía respecto a 2020, los troyanos 'droppers' aumentaban un 2,24 por ciento. Este tipo de 'malware' es particularmente peligroso, ya que está diseñado para instalar otro 'malware' más sofisticado en el dispositivo de la víctima.



También ha aumentado considerablemente el número de gusanos detectados (117,5%), alcanzando una cuota del 9 por ciento respecto al total de amenazas. Estos programas pueden autorreplicarse y propagarse de forma independiente una vez que penetran en el sistema.



Por último, los virus han crecido un 27 por ciento en 2021, aumentando su cuota al 10 por ciento, como concluye el informe de Kaspersky.