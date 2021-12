Portaltic.-Amazon, Twitter y Meta (Facebook) cancelan su asistencia presencial al CES 2022 por Ómicron

22-12-2021 Imagen del CES de Las Vegas. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CES



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



A solo dos semanas del inicio de la feria internacional de electrónica de consumo más importante del mundo, CES 2022, gigantes de la electrónica y las comunicaciones como Twitter, Meta (matriz de Facebook) y Amazon han declinado su invitación presencial debido al creciente número de contagios por la variante del Covid-19 Ómicron.



Según han informado estas compañías, no estarán presentes en esta feria de carácter mundial, que en la edición de 2022, que tendrá lugar en Las Vegas (Estados Unidos) del 5 al 8 de enero y tiene previsto celebrarse en formato presencial (en 2021 se retransmitió de manera íntegra en 'streaming').



Todas ellas han indicado que su ausencia se debe al aumento del número de contagios por la variante de Covid-19 Ómicron. Twitter, por ejemplo, ha dicho que ha cancelado su presencia en el CES "debido al aumento en los casos de Covid en todo el país durante la semana pasada", en un comunicado remitido a Europa Press.



No obstante, desde la red social han apuntado a que seguirán "vigilando activamente la situación durante el año nuevo" y que trabajan en encontrar otras soluciones para conetar con sus socios y clientes.



Por su parte, Meta (matriz de Facebook) ha asegurado en declaraciones Bloomberg que está buscando la forma de participar en este encuentro vía 'online', ya que no se estará allí en persona.



"Debido a que queremos velar por el cuidado de nuestros empleados, no asistiremos a CES por la evolución de la preocupación en el ámbito de la salud pública relacionada con Covid-19", ha añadido.



Desde Amazon apuntan a que la situación "es cambiante e intermitente en torno a la variante Ómicron", motivo por el que también han descartado su invitación a esta convención en el formato presencial.



Por su parte, el operador de telefonía T-Mobile, patrocinado del evento, ha emitido un comunicado en el que determina que limitará "significativamente" su participación en CES 2022.



"Si bien confiamos en que los organizadores de CES están tomando medidas exhaustivas para proteger a los asistentes personalmente y también contamos con prácticas preventivas, estamos dando prioridad a la seguridad de nuestro equipo y otros asistentes con esta decisión", ha dicho este operador móvil en el escrito.