Pepe Barroso Jr y Gara Arias anuncian que están esperando su primer hijo

03-12-2021 Pepe Barroso Jr y Gara Arias, en su última aparición pública EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



La revista Hola publica este miércoles en su portada una gran noticia. Pepe Barroso Jr, hijo de Pepe Barroso y Mónica Silva, y la modelo Gara Arias, están esperando su primer hijo. La pareja de modelos, que lleva un año de relación, se convertirán en padres primerizos en junio de 2022 y, a pesar de que en un principio el embarazo fue toda una sorpresa, ahora están tan felices como ilusionados.



Enamoradísimos y más unidos que nunca, Pepe y Gara, ambos de 25 años, confiesan que esta paternidad no fue buscada y en un principio, cuando se enteraron, se quedaron completamente en shock. Sin embargo ahora, una vez superado el primer trimestre, la pareja no puede ocultar su felicidad. Aunque todavía desconocen el sexo de su bebé, todo apunta a que será un niño, algo que hace una especial ilusión al modelo.



Además, Pepe desvela que se lo contaron a su familia con absoluta naturalidad y tanto Pepe Barroso como Mónica Silva les apoyan absolutamente en esta nueva y sorprendente etapa de sus vidas en la que están a punto de estrenarse como papás.



Intentando mantener su vida privada alejada del foco mediático, Pepe conoció a Gara hace un año - ya que ambos trabajan en la misma agencia de modelos - y desde entonces no se han separado. Muy discreto, tan solo se conoce al joven una relación además de la que mantiene con la madre de su futuro hijo, con la cantante Tini Stoessel, con quien mantuvo un sólido noviazgo durante algo más de dos años que terminó en 2018.



La última aparición pública de Pepe y Gara se produjo el pasado 3 de diciembre en la fiesta navideña organizada por Moët&Chandon en el Teatro Real, hace apenas tres semanas. Presumiendo de tipazo y sin atisbo de barriguita de embarazada por el momento, la modelo acaparó todas las miradas con un elegante vestido rojo.



Sin ocultar su felicidad, confesaban qué les había conquistado al uno del otro. "Es guapa, simpática, buena, lo tiene todo" afirmaba un sonriente Pepe mientras Gara señalaba que a ella la había conquistado "él entero, aunque feo no es". ¡El momento, en el siguiente vídeo!