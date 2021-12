Observatorio acusa al FSLN de usar recursos públicos en los comicios de Nicaragua

Una mujer vota en las elecciones presidenciales, el 7 de noviembre de 2021, en la Junta Receptora de Esquipula en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 22 dic (EFE).- El observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas acusó este miércoles al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de utilizar recursos públicos para su campaña política en las elecciones del 7 de noviembre pasado, en las que el presidente Daniel Ortega obtuvo su tercera reelección consecutiva.

En un informe titulado “¿Quién financia la campaña del FSLN?”, el observatorio señaló que entre “el 1 de abril y el 7 de noviembre de 2021 se registraron 1.918 irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos a favor del FSLN”, partido en el poder.

De acuerdo con el informe, el partido de Ortega habría utilizado los recursos de “más de 20 instituciones públicas y 92 gobiernos municipales”, así como de la cooperación internacional, incluyendo las vacunas contra la covid-19, en el contexto de las elecciones generales de Nicaragua, para hacer proselitismo.

“Durante la jornada de votación del 7 de noviembre se observó la mayor frecuencia del uso abusivo de recursos públicos, especialmente vinculado al uso de vehículos de instituciones del Estado para el traslado de votantes del FSLN (…) para coaccionar el voto”, resaltó.

Urnas Abiertas detectó abusos de recursos estatales en “edificaciones públicas, vehículos del Estado durante las votaciones, provisión de servicios públicos, entrega de beneficios, propaganda electoral en los Centros de Votación durante las elecciones, participación de trabajadores del Estado en actividades partidarias, en infraestructura vial, y el uso de equipos y tecnología”.

La mayoría de los abusos supuestamente ocurrieron en julio, cuando Ortega celebró el aniversario de la revolución sandinista, y en noviembre, durante la semana de las elecciones, según el observatorio.

El observatorio dijo haber documentado 501 acciones de proselitismo con recursos estatales en 92 alcaldías, 306 en el Ministerio de Salud, 224 en las Fuerzas Armadas, 166 en el Poder Electoral, 146 en el Ministerio de Educación, mientras que el resto de las instituciones no alcanzaron el centenar.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Asimismo, el informe señaló que el FSLN aparentemente aprovechó la cooperación internacional para hacer propaganda en al menos 233 ocasiones a favor de Ortega, y mostró imágenes de actividades públicas donde predominaban las banderas y mensajes sandinistas.

Al respecto, citó un desembolso de 1,4 millones de dólares destinados para la alimentación y fomento de negocios pequeños aportados por Taiwán, país con el que luego rompió relaciones. También señaló 20,5 millones de dólares del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y 15 millones de dólares aportados por el Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

También habría sido utilizado para proselitismo a favor del FSLN, según el informe, un programa de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para apoyar la cadena de valor del ganado bovino en Nicaragua, pero no especificó el monto.

El partido de gobierno replicó la estrategia, indicó Urnas Abiertas, con las vacunas contra la covid-19, donadas por Colombia, Estados Unidos, España, Francia, India, Italia, Noruega, Japón, Panamá, Suiza, Trinidad y Tobago, y la Unión Europea, tanto de forma directa como a través del mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres.

De acuerdo con los datos de Urnas Abiertas, los esfuerzos del FSLN posiblemente no se tradujeron en votos, ya que solamente habría participado el 18,5 % de los 4,4 millones de nicaragüenses aptos para votar en noviembre pasado, dato que contradice el 65,26 % de participación que reportó el Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por magistrados sandinistas.

El 7 de noviembre pasado Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, aseguro cinco años más de mandato junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, en unos comicios cuya legitimidad es cuestionada por la comunidad internacional, que no los consideró libres, transparentes, ni imparciales.