Naftogaz acusa a Gazprom de provocar la crisis energética en Europa

Logo de la compañía rusa Gazprom, en una fotografía de archivo. EFE/Sergei Ilnitsky

Moscú, 22 dic (EFE).- La compañía gasística de Ucrania Naftogaz acusó hoy al gigante ruso Gazprom de abusar de su posición dominante en el mercado y provocar la crisis energética que ha disparado los precios en Europa.

"Naftogaz de Ucrania presentó una denuncia ante la Comisión Europea (CE) alegando que la rusa Gazprom abusó de su posición dominante en el mercado europeo del gas", informó hoy en un comunicado el grupo empresarial ucraniano, que solicitó a Europa "acciones inmediatas para normalizar la situación".

Según la compañía, "Gazprom ha reducido drásticamente sus ventas de gas en el mercado spot europeo a pesar de la creciente demanda y limita la capacidad de otras empresas para suministrar gas adicional a Europa y competir".

"Esta es la causa clave de la crisis y del aumento récord de precios en Europa. Las acciones de Gazprom son anticompetitivas y han tenido importantes consecuencias negativas para todos los consumidores europeos", añadió la empresa, que afirmó sufrir también "estos abusos".

"Pedimos a la Comisión Europea que responda de manera apropiada a las violaciones ", dijo Yuri Vitrenko, presidente del directorio de Naftogaz, citado por la empresa.

Naftogaz llamó la atención de la CE sobre una serie de "abusos específicos", como "la negativa deliberada" de Gazprom a llenar adecuadamente los almacenes de gas en la Unión Europea (UE) que son propiedad de Gazprom o en las que tiene importantes volúmenes reservados.

También condenó que la empresa rusa "de forma abrupta y sin una buena razón" dejase de vender gas a través de su propia plataforma electrónica.

La empresa ucraniana también cuestionó que Rusia no incremente el tránsito de gas a través de Ucrania.

"El objetivo de estas acciones es, en particular, crear una escasez artificial de gas y presionar a la UE para que ponga en marcha el gasoducto Nord Stream-2 lo antes posible sin cumplir con la legislación europea", afirmó la empresa ucraniana.

La principal exigencia de Naftogaz radica en que la CE "obligue a Gazprom a vender volúmenes significativos de gas a través de la plataforma electrónica para el suministro en la frontera entre Ucrania y Rusia o al menos en la frontera entre Ucrania y la UE".

"Las propuestas de Naftogaz, que buscan resolver la crisis energética en Europa lo antes posible, son justas y equilibradas", sentenció la compañía.

Gazprom se negó este lunes a reservar capacidades adicionales de suministro por el gasoducto Yamal-Europa y a través de Ucrania para este martes, tras lo cual se inició el bombeo en dirección contraria, de Alemania a Polonia, lo cual disparó los precios por encima de los 163 euros por MWh.

No es la primera vez que el gigante gasístico ruso se abstiene de reservar capacidades adicionales, algo que justifica con la ausencia de pedidos de los clientes por un lado, y por el hecho de que el tránsito de gas a través de Ucrania es mucho menos rentable que a través de otros gasoductos, como el Nord Stream o el Turk Stream.

El portavoz del Kremlim, Dmitri Peskov, aseguró este martes que se trata de un asunto comercial y que no tiene relación con la puesta en marcha del Nord Stream 2, un gasoducto de Gazprom por el Báltico que está pendiente de recibir la certificación de la Agencia Federal de Redes alemana.