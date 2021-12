Musk ha vendido suficiente para deshacerse del 10% de Tesla

(Bloomberg) -- Elon Musk se ha deshecho de suficientes acciones para alcanzar el objetivo de reducir su participación en Tesla Inc. en un 10%, dijo el máximo responsable del líder de los automóviles eléctricos en una entrevista.

“Vendí acciones que deberían hacer que mi venta total de acciones de Tesla sea aproximadamente del 10%”, dijo Musk al sitio web Babylon Bee.

Musk ha estado vendiendo acciones de Tesla desde que preguntó a sus seguidores de Twitter en noviembre si debería vender parte de su participación. La medida se enmara dentro de un plan para generar efectivo para cubrir una factura de impuestos estimada en más de US$10.000 millones por las opciones de compra de acciones que Musk debe ejercer.

El domingo por la noche, dijo en un tuit que pagaría más de US$11.000 millones en impuestos este año, respondiendo a las críticas de varios legisladores como la senadora Elizabeth Warren quien llamó a Musk un “aprovechador” en las redes sociales. Warren y otros destacados demócratas reclaman que multimillonarios como Musk están evitando pagar impuestos.

“No tengo cuentas en el extranjero, no tengo refugios fiscales”, dijo Musk, y agregó que él mismo podría hacer su declaración de impuestos en unas pocas horas. “Todo es extremadamente transparente”.

Las últimas presentaciones regulatorias muestran que Musk ha vendido más acciones de Tesla por US$528 millones, elevando el total a alrededor de 13,5 millones de acciones por unos US$14.100 millones. Sus comentarios a Babylon Bee sugieren que desde entonces ha vendido más acciones.

Tesla ha caído cerca de una cuarta parte desde alcanzar un máximo el 4 de noviembre, justo antes de la encuesta de Musk en Twitter, a la que la mayoría de los encuestados respondió “sí”. Las acciones subían un 2,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras cerrar a US$938,53 el martes en Nueva York.

Musk, de 50 años, es la persona más rica del mundo, encabezando el índice Bloomberg Billionaires con una fortuna de US$244.900 millones.

“No estoy seguro de que sea tan productivo o interesante” concentrarse en su riqueza, dijo Musk. “Básicamente, todo mi patrimonio neto está en las acciones de SpaceX y Tesla, estas dos empresas que ayudé a crear y que he dirigido desde hace casi 20 años que han hecho muchas cosas útiles”.

