Migrantes protestan ante cuartel militar en Tijuana tras amenazas de cártel

Migrantes de diversas nacionalidades se manifiestan a las afueras de un cuartel militar por la falta de seguridad en los albergues hoy, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 21 dic (EFE).- Más de un centenar de migrantes centroamericanos y haitianos, protestaron este martes al exterior del cuartel militar de la ciudad fronteriza de Tijuana (norte de México), exigiendo mayor seguridad ya que han sido víctimas de grupos delictivos que operan alrededor de los albergues en los que han tratado de refugiarse.

Actualmente la ciudad de Tijuana vive en medio de una disputa entre cárteles del narcotráfico, principalmente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, guerra que ha dejado 90 muertes en diciembre, y un total de 1.873 en lo que va de 2021, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Un joven hondureño, quien prefirió mantener su identidad bajo anonimato, contó a Efe cómo el lunes se encontraba acompañando a varios niños migrantes en el patio del albergue Ágape, cuando fueron abordados por hombres armados.

"Estábamos ahí y de pronto un hombre llega con un maletín y saca un arma larga. Había niños afuera y comenzó a amenazarnos, comenzamos a decirle a los niños 'métanse'", recordó.

El joven también contó que llamaron a la policía municipal pero al llegar al lugar varios elementos no hicieron "nada" al respecto, a pesar de que vieron videos que grabaron cuando fueron amenazados.

"Los videos los vio la policía y no hicieron nada, es una forma de amenazarnos para que no estemos ahí. Se le habló a la Guardia Nacional para que llegaran y vieran porque los policías no hicieron nada", dijo.

Alberto Rivera, dirigente del albergue Ágape, comentó que ese día llamó al Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el que tiene relación para este tipo de situaciones, pero jamás se hizo presente alguna autoridad federal.

"Está roto el control de mando desde México, se supone que desde allá están dando la orden para que auxilien a aquellos que son activistas que están bajo el protocolo (mecanismo) de protección", mencionó.

"El peor problema es que se están violando los derechos de todos los albergues, porque a nosotros no nos brindan seguridad, pero a ellos como son funcionarios públicos sí", expresó molesto Rivera.

El albergue Ágape se encuentra en la colonia Nueva Aurora, una zona de la ciudad de Tijuana que estuvo en medio de varios ataques armados por la pugna entre cárteles por los puntos de venta de droga.

Actualmente Tijuana atraviesa por una dura crisis migratoria, ya que los albergues para migrantes se encuentran saturados y muchos de los recién llegados o retornados han tenido que dormir en las calles de la ciudad, bajo un clima de hasta 4 grados centígrados.

México vive una de las mayores olas migratorias de su historia. De enero a octubre, el país ha interceptado a 228.115 personas y deportado a otras 82.627, cifras que no se habían visto desde hace más de 15 años.

De igual forma, las solicitudes de refugio también han batido récords. De enero a octubre, el país ha recibido 108.195 peticiones.