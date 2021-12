Mascarillas y más vacunas para frenar la covid en España ante la Navidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la reunión telemática de la XXV Conferencia de presidentes autonómicos este miércoles en el Senado. EFE/ EFE/Pool Moncloa/Fernando Calvo/

Madrid, 22 dic (EFE).- Con la pandemia disparada en España, que hoy superó un nuevo récord de contagios diarios con 60.000 nuevos casos, el Gobierno anunció el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores y la intensificación de la vacunación para tratar de frenar la nueva ola a las puertas de la Navidad.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles por videoconferencia con los presidentes regionales para abordar nuevas medidas ante el avance de la sexta ola de coronavirus, con la variante ómicron disparada.

CONTAGIOS DISPARADOS PARA NAVIDAD

Los contagios continúan disparándose en España, como en los últimos días, y hoy se registraron 60.041 nuevos, lo que eleva la incidencia acumulada a 784 casos por casos 100.00 habitantes a catorce días, 90 puntos más que ayer.

Con estos datos, el país se prepara para pasar una segunda Navidad en plena pandemia, cuando la mayoría de la población, esperanzada con las vacunas, había hecho planes de fiesta.

Pero ante la expansión de la variante ómicron, miles de españoles dudan si celebrar la Navidad con familiares y amigos, como es tradicional.

Para intentar frenar los contagios, Sánchez comunicó hoy que impondrá de nuevo la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, además de reforzar la vacunación con una tercera dosis.

Además, en este refuerzo participarán las Fuerzas Armadas, con más rastreadores y con la puesta a disposición de los hospitales de la Red Sanitaria Militar.

Asimismo, Sánchez anunció la contratación de personal sanitario, sobre todo para la atención primaria, la más afectada, ya que es donde se dirigen inicialmente los ciudadanos y además se encargan de realizar las pruebas diagnósticas y de hacer el seguimiento de los contagiados.

Y como en lo más duro de la pandemia, en la primavera del año pasado, también se podrá contratar a sanitarios jubilados y a profesionales con títulos de fuera de la Unión Europea.

VACUNACIÓN ANTE NUEVA OLA

El presidente del Gobierno, como otras autoridades, insisten en que la situación actual, pese a la escalada de casos, no es comparable a la del año pasado, cuando con una incidencia mucho menor (225 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días) las Unidades de Cuidados Intensivos estaban con una ocupación del 20 %, mientras que en la actualidad con una incidencia de 784 casos, la ocupación se sitúa en el 15,7 %.

"No estamos en marzo de 2020 ni en las navidades del 2020", "la situación es diferente", dijo Sánchez durante su intervención, por lo que "no vamos a tomar las medidas de entonces", concluyó.

La diferencia fundamental es la vacunación, ya que España comenzó a vacunar el 27 de diciembre de 2020 y ahora, el 90 % de la población cuenta con la pauta completa y un 85 % de los mayores de 70 años, los más vulnerables, ya tienen administrada la tercera dosis de refuerzo.

Por eso, el gobierno se propone "intensificar y acelerar" la vacunación, con el objetivo de que el 80 % de la población mayor de 60 años esté vacunada con la tercera dosis antes de que finalice el año. Y llegar a ese porcentaje entre enero y marzo para la población de más de 40 años.

EL BOOM DE LOS TEST DE ANTÍGENOS

La proximidad de las fiestas, con frecuentes reuniones familiares y sociales, y la expansión del virus han desencadenado una gran demanda de test autodiagnósticos de antígenos, para comprobar si se es o no positivo en coronavirus.

Su demanda se ha multiplicado por "más de mil", según dijo hoy la ministra de sanidad, Carolina Darias, y esto ha aumentado considerablemente el precio de esta prueba, que se vende en farmacias, además de producir desabastecimiento.

En grandes ciudades como Madrid, lo normal es tener que recorrer varias farmacias para encontrar una con existencias, además de tener que pagar un precio que se ha elevado en los últimos días

Ante esta demanda, Darias anunció hoy que se va a autorizar de manera “temporal” la venta en farmacias de test de antígenos de uso profesional para la población, que los demandan de manera insistente.