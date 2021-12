03-11-2021 María Teresa Campos, al margen del romance sorpresa de Edmundo Arrocet y Bárbara Rey. MADRID, 22 (CHANCE) Bárbara Rey y Edmundo Arrocet se han convertido en los protagonistas de la crónica rosa después de confirmar por sorpresa su noviazgo acudiendo juntos a una fiesta navideña en la capital. Según fuentes cercanas, la pareja habría comenzado su idilio hace tres meses y en los últimos tiempos habrían intensificado sus encuentros, hasta el punto de proclamar a los cuatro vientos lo felices que están juntos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Bárbara Rey y Edmundo Arrocet se han convertido en los protagonistas de la crónica rosa después de confirmar por sorpresa su noviazgo acudiendo juntos a una fiesta navideña en la capital. Según fuentes cercanas, la pareja habría comenzado su idilio hace tres meses y en los últimos tiempos habrían intensificado sus encuentros, hasta el punto de proclamar a los cuatro vientos lo felices que están juntos.



Un romance sobre el que por el momento ninguno se ha pronunciado claramente; mientras Bigote guarda un silencio sepulcral sobre Bárbara, la vedette, sin ocultar su felicidad, ha confesado que "por el momento son buenos amigos y Dios dirá" qué pasará entre ambos en un futuro.



¿La tercera en discordia en este inesperado affaire? La exnovia del humorista, María Teresa Campos. A pesar de que fue en 2019 cuando rompieron su noviazgo después de casi seis años de amor, todas las miradas están puestas en cómo se ha tomado la veterana presentadora la relación entre el último hombre que ocupó su corazón y la vedette, con la que ha tenido más de un encontronazo público.



Intentando mantenerse al margen, María Teresa ha evitado salir de su domicilio desde que saltó a la luz el romance de Edmundo con Bárbara Rey, pero su hija, Carmen Borrego, ha dejado claro en 'Sálvame' que a la veterana presentadora le da exactamente igual lo que haga el humorista con su vida privada.



Confesando que todavía no ha hablado con su madre y admitiendo que le ha sorprendido el noviazgo entre el chileno y la vedette, la colaboradora ha señalado que "estaría bueno que Bigote no pudiera rehacer su vida. Este señor hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con la familia Campos" y está fuera de la vida de mi madre.



Eso sí, Carmen ha dejado en el aire si el romance entre Edmundo y Bárbara es real ya que Sofía Cristo, "que nunca me ha mentido" - ha señalado - le ha contado que "no hay nada" más que una amistad entre su madre y el humorista.