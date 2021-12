Los llantos de emoción y las bolas 'rebeldes' protagonizan el Sorteo de Navidad 2021

22-12-2021 Paula Figuereo (i) y Yanisse Alexandra, dos de las niñas de la residencia de San Ildefonso, posan minutos después de cantar el primer premio 86.148, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). A diferencia del año pasado en el que la evolución de la pandemia hizo imposible la presencia de público, el sorteo de 2021 se celebra con aforo reducido de público. En esta edición se repartirán un total de 2.408 millones de euros en premios, la misma cantidad que en 2020. Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. SOCIEDAD Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Los llantos de emoción de las niñas de San Ildefonso que han cantado el 'Gordo' y las bolas 'rebeldes' que han rodado por la moqueta del Teatro Real, han sido algunas de las anécdotas que se han vivido en las diez tablas del Sorteo Extraordinario de Navidad 2021, durante las cuales se han cantado los 13 grandes premios.



Todas las tablas, excepto la tercera y la décima, han arrojado uno o más grandes premios, siendo el más madrugador de este año un quinto premio, que ha aparecido en el quinto alambre de la primera tabla.



A las 9:23 horas, apenas nueve minutos después del comienzo del sorteo, la niña de la Residencia Internado de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto Rivera cantaba el número 92.052 y, a continuación, Luis Alcides Paniagua anunciaba que había sido agraciado con 60.000 euros.



Además, la segunda tabla ha dejado, cuando estaba a punto de acabar, el segundo quinto premio (para el 70.316). Ocurría a las 10.03 horas, en los instantes finales del último alambre, el décimo, cuando el niño de la Residencia Internado de San Ildefonso Samuel Dávalos Durán cantaba el número y, a continuación, Judith García Benítez anunciaba, con un gesto a su compañero antes de cantar, que había sido agraciado con 60.000 euros.



Hasta que el quinto premio ha hecho su aparición, varias 'bolas rebeldes' han estado a punto de llevarse el protagonismo. Así, en el séptimo alambre, una de ellas se ha resbalado de las manos de Samuel, quien, rápido de reflejos, la ha interceptado antes de llegar al suelo, un hecho que no ha podido evitar con otra bola del octavo alambre, que ha caído al suelo. Sin embargo, gracias a la moqueta que hay en el suelo del salón, la bola ha quedado a los pies del niño sin irse rodando como ocurría antaño cuando se daba esta circunstancia.



Aunque los nervios han delatado a Samuel, que se ha trabado varias veces, él y sus compañeros han contado en todo momento con el apoyo del público --algunos disfrazados de pantera rosa-- que, al salir el quinto premio, ha vuelto a agitar sus bufandas como ya hicieran en la anterior tabla.



VUELVE AYA, LA NIÑA DE LOS 'MIIIL EUROS'



Tras una tercera tabla que solo ha repartido pedrea, es decir, premios de 1.000 euros, llegaba la cuarta con los 'niños de la suerte', Aya Ben Hamdouch Chaaraqui y Alexander René Herrera, que cantaban números y premios, respectivamente. Ambos niños habían cantado el 'Gordo' en años anteriores y esta ocasión tampoco han defraudado, al cantar el segundo y primer cuarto premio del Sorteo.



Así, a las 10:48 horas, Aya, la niña de los 'miiil euros', cantaba el número 72.119 y, a continuación, Alexander René Herrera anunciaba que había sido agraciado con el segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie. Minutos después, el noveno alambre dejaba otro número agraciado, el 42.833, el primero de los dos cuartos premios, dotado con 200.000 euros a la serie.



La quinta tabla del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 ha repartido tres grandes premios, el tercer premio (19.517), dotado con 500.000 euros a la serie, el segundo cuarto premio (91.179), de 200.000 euros a la serie, y el tercer quinto (26.711), agraciado con 60.000 euros a la serie.



Más tranquila ha sido la sexta tabla, que ha dejado el cuarto de los ocho quintos premios para el número 24.198, cantado a las 11:46 horas por el niño de San Ildefonso Samuel Dávalos Durán, que estaba acompañado de Emily del Pilar Tutiven, quien cantaba los premios y se estrenaba repartiendo suerte.



"NO LLORES. TÍA, TE QUIERO"



Si bien, el momento más emotivo del Sorteo de este año 2021 lo han protagonizado las niñas de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto Rivera y Paula Figuereo Figuereo, cuando al cantar el premio 'Gordo' se han tranquilizado mutuamente y se han mostrado su cariño entre lágrimas.



"No llores", le ha dicho una a la otra cuando se han acercado a la mesa presidencial para enseñar las bolas con el número y el premio. "Tía, te quiero un montón. Yo también", se han susurrado entre lágrimas mientras mostraban las bolas.



El primer premio, el 'Gordo', aparecía solo unos segundos después de comenzar la séptima tabla del sorteo, a las 12:12 horas. Yanisse cantaba el número 86.148 y, a continuación, Paula anunciaba que estaba agraciado con el premio 'Gordo'.



Al ver la bola agraciada, las niñas de San Ildefonso, visiblemente emocionadas, han entonado el número y el premio mientras se acercaban a la mesa presidencial para enseñar las bolas, que han sido extraídas por Salvador Constantin Roa y Fernanda Daniela Laborde.



Mientras las menores cantaban entre lágrimas, el público presente en el Teatro Real de Madrid --que este año ha recuperado un 50% de aforo para el sorteo, tras un año 2020 sin público por la pandemia de Covid-19--, ha recibido el 'Gordo' entre vítores, aplausos y gritos de 'Otra, otra'.



El primer premio del Sorteo ha caído en Madrid, concretamente en la estación de Atocha y en la calle Toledo; en Las Palmas de Gran Canaria, en Santoña (Cantabria) y en Ayamonte (Huelva).



LOS CUATRO QUINTOS MÁS REZAGADOS



Cuando estaba a punto de terminar la séptima tabla y ya parecía que no iba a repartir más premios, han salido dos quintos. En el décimo alambre, a las 12:33 horas, se cantaba el número 69.457 agraciado con 60.000 euros a la serie y apenas dos minutos después, a las 12:35 horas, las niñas de San Ildefonso anunciaban el sexto quinto premio, que ha sido para el 89.053.



Por su parte, la octava tabla del Sorteo ha dejado un séptimo quinto premio, que ha vuelto a cantar Aya Ben Hamdouch Chaaraqui. En esta ocasión el agraciado ha sido el número 34.345.



Tras una novena tabla que ha repartido el último quinto premio, el más rezagado, que ha sido para el número 89.109, y una décima tabla con solo unas pocas bolas que han repartido pedrea, el sorteo ha finalizado a las 13:37 horas por lo que no ha sido el más tardío ya que el año pasado terminó 13 minutos más tarde, a las 13:50 horas.