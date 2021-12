Los Lakers caen en casa ante los Suns; Mavericks, Pelicans y Heat vencen

El alero LeBron James (d), de Los Ángeles Lakers, en acción contra Devin Booker (c), de los Suns de Phoenix, durante el partido de la NBA que enfrentó a Los Ángeles Lakers contra los Suns de Phoenix en el Staples Center en Los Ángeles, Estados Unidos, este martes. EFE/ Javier Rojas

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- Unos Lakers con muchos problemas perdieron en Los Ángeles ante los líderes de la Conferencia Oeste, los Phoenix Suns, y, tras las victorias de Pelicans, Mavericks, Heat y Knicks, se convirtieron en el único equipo de la jornada del martes que fue derrotado en casa.

PELICANS 111 - TRAIL BLAZERS 97

Los Pelicans superaron a los Trail Blazers en Nueva Orleans por 111-97 en un partido que los locales controlaron excepto en el segundo cuarto y en el que el base de Portland, Damian Lillard, fue el máximo anotador con 39 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias y 1 robo de balón.

Pero a pesar de la efectividad de Lillard, que hizo 6 de los 11 triples que intentó, los Pelicans superaron a los Trail Blazers con más juego de equipo.

Seis jugadores de los Pelicans hicieron más de 10 puntos, incluido el español Willy Hernangómez con 13 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. El máximo anotador de los Pelicans fue Brandon Ingram, con 28 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Además, Jonas Valanciunas hizo un doble doble de 10 puntos, 16 rebotes, 1 asistencia y un 1 tapón.

MAVERICKS 114 - TIMBERWOLVES 102

A pesar de las ausencias de las principales estrellas de los Mavericks (Luka Doncic, Kristaps Porzingis y Tim Hardaway Jr)., además de otras tres bajas, los de Dallas se impusieron en casa ante unos Timberwolves que en las últimas jornadas se han venido a más.

El máximo anotador del partido fue el base de los Mavs, Jalen Brunson, con 28 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 3 robos de balón y 1 tapón.

En los Wolves, el máximo anotador fue el pívot Karl-Anthony Towns, con un doble doble de 26 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias y 2 tapones. D'Angelo Russell también hizo un doble doble de 14 puntos y 12 asistencias. El base argentino Leandro Bolmaro inició el partido como titular aunque finalmente sólo jugó 11 minutos y no anotó ningún punto.

LAKERS 90 - SUNS 108

Los Suns superaron sin grandes problemas a los Lakers por 90-108 en Los Ángeles, con Devin Booker y Deandre Ayton como principales motores de los de Phoenix.

En el equipo angelino, LeBron James no pudo arrastrar al resto de sus compañeros. James, que a pesar de torcerse el tobillo en el tercer cuarto continuó en pista hasta el final, fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, y 2 robos de balón.

Russell Westbrook, con un doble doble de 22 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 3 robos, y Trevor Ariza, con 12 puntos y 5 rebotes, fueron los únicos compañeros de LeBron que superaron la barrera de los 10 puntos.

En los Suns, los hombres más destacados fueron Booker, con 24 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 1 robo de balón, y Ayton, con un doble doble de 19 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 2 robos de balón. Chris Paul anotó 11 puntos, 9 asistencias, 3 rebotes y 1 robo.

HEAT 125 - PACERS 96

Los Heat no dieron ninguna opción a los Pacers y derrotaron a los de Indiana en Miami por 125-96 en un partido en el que los de Florida llegaron a estar 33 puntos por delante en el último cuarto.

Los jugadores de los Heat Duncan Robinson y Tyler Herro fueron los máximos anotadores del partido con 26 puntos cada uno. El base de los Heat, Kyle Lowry, hizo un doble doble de 11 rebotes y 12 asistencias, además de 8 puntos. Omer Yurtseven fue el máximo reboteador del partido, con 13.

En los Pacers, Caris LaVert y Chris Duarte terminaron el partido con 17 puntos cada uno.

KNICKS 105 - PISTONS 91

Los Pistons, el peor equipo de la NBA esta temporada, no pudo acumular dos victorias consecutivas al caer derrotado en Nueva York por los Knicks por 105-91.

El máximo anotador del partido fue el jugador de los Knicks Evan Fournier, con 22 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Julius Randle hizo un doble doble de 21 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, los mismos puntos que anotó Kemba Walker.

En los Pistons, el máximo anotador fue Saben Lee, con 16 puntos, uno más que Saddiq Bey y Cory Joseph.

NETS - WIZARDS

Suspendido por los protocolos de la covid-19 de la NBA.

CONFERENCIA ESTE: 1.- Brooklyn Nets (21-9). 2.- Chicago Bulls (19-10). 3.- Cleveland Cavaliers (19-12). 4.- Miami Heat (19-13). 5.- Milwaukee Bucks (19-13). 6.- Philadelphia 76ers (16-15). 7.- Washington Wizards (16-15). 8.- Charlotte Hornets (16-17). 9.- Boston Celtics (15-16). 10.- Toronto Raptors (14-15). 11.- Atlanta Hawks (14-15). 12.- New York Knicks (14-17). 13.- Indiana Pacers (13-19). 14.- Orlando Magic (6-25). 15.- Detroit Pistons (5-25).

CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (25-5). 2.- Golden State Warriors (25-6). 3.- Utah Jazz (21-9). 4.- Memphis Grizzlies (19-13). 5.- Denver Nuggets (15-14). 6.- LA Clippers (16-15). 7.- Los Angeles Lakers (16-16).8.- Dallas Mavericks (15-15). 9.- Minnesota Timberwolves (15-16). 10.- Sacramento Kings (13-19). 11.- Portland Trail Blazers (13-19). 12.- San Antonio Spurs (12-18). 13.- Oklahoma City Thunder (10-19). 14.- New Orleans Pelicans (11-21). 15.- Houston Rockets (10-21).