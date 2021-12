Libia.- La ONU se muestra "preocupada" por la situación de seguridad en Libia e insta al "diálogo" para resolverla

12-11-2021 Un hombre ondea la bandera libia en Trípoli POLITICA MAGREB AFRICA LIBIA INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha trasladado su preocupación ante la situación de seguridad en Libia y ha instado a que "cualquier desacuerdo" sobre asuntos políticos o militares sea resuelta a través del "diálogo".



"La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) está preocupada por el desarrollo de la situación de seguridad en Trípoli. La actual movilización de fuerzas afiliadas a diferentes grupos crea tensiones y aumenta el riesgo de enfrentamientos que podrían convertirse en conflictos", ha detallado el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq.



Así, Haq ha instado a que estos asuntos se resuelvan a través del diálogo entre las partes, más aún cuando el país atraviesa una etapa "difícil" en lo que respecta al proceso electoral con unos comicios programados para este viernes, si bien la comisión electoral ha disuelto sus comités ante un probable aplazamiento de las votaciones.



"Los acontecimientos en Trípoli no son un buena augurio para los esfuerzos en curso para mantener la estabilidad y establecer condiciones políticas y de seguridad propicias para la celebración de elecciones pacíficas, creíbles, inclusivas, libres y justas", ha añadido el portavoz adjunto del secretario general, António Guterres.



Así pues, desde UNSMIL se ha invitado a "todos los libios" a que "actúen con moderación" en este momento "delicado" y a que colaboren para implementar una "atmósfera política y de seguridad" propicia para el "progreso" en el país, que permita la celebración de dichos comicios.



APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES



Respecto a un probable aplazamiento de las elecciones, Haq ha señalado que si se va a dar algún tipo de ajuste al programa electoral, es algo que "debe acordarse".



"La fecha de las elecciones es dentro de tres días, así que usted es tan buen juez como yo en cuanto a la probabilidad de que todo se pueda hacer en las próximas 72 horas" ha señalado Haq, cuestionado sobre la confianza de Naciones Unidas respecto a la puesta en marcha de los mencionados comicios.



Este martes, la comisión electoral libia ha anunciado la disolución de todos los comités en sus oficinas, apenas tres días antes de los comicios presidenciales, en un nuevo signo de un probable aplazamiento de una votación considerada clave para el futuro del país.



El presidente de la comisión electoral, Imad al Sayé, ha ordenado la disolución de estos comités y el fin de sus trabajos, al tiempo que ha reclamado a los trabajadores que vuelvan a sus horarios normales, tras un aumento de las horas laborales para acelerar los esfuerzos de preparación de la votación.



Sin embargo, ha destacado que no ha habido problemas técnicos que impidan la celebración de las elecciones y ha resaltado que, en caso de que haya un aplazamiento, no será la comisión la encargada de realizar el anuncio, tal y como ha recogido la cadena de televisión libia Al Ahrar.



Libia cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por el general Jalifa Haftar contra la capital del país.



El nuevo Ejecutivo, encabezado por el primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, tiene entre sus principales objetivos la organización de las elecciones legislativas y presidenciales, con las que se espera dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en octubre de 2011 del entonces líder libio, Muamar Gadafi.