La variante ómicron probablemente ya está en Honduras, según viceministro

Tegucigalpa, 21 dic (EFE).- La variante ómicron probablemente ya está circulando en Honduras, país que registra 10.429 muertos por la covid-19 desde marzo de 2020, informó este martes el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

El alto funcionario dijo a los periodistas que "es evidente que la variante ómicron ya está en el país y no desde ahora, ya tiene varios días", y que "muchas personas están presentando esa sintomatología".

Agregó que aunque Honduras no tiene un laboratorio para confirmar la presencia de la variante ómicron, se confirma "por diagnóstico clínico".

Otras fuentes médicas de hospitales públicos coinciden con el viceministro de Salud en el sentido de que la nueva variante ya está en el país, por lo que siguen haciendo llamamientos a la población que aún no se ha vacunado, a que lo haga lo antes posible.

Según el Sinager, el país centroamericano registra además 378.963 contagios en casi dos años de pandemia.

Desde febrero han sido vacunadas nueve millones de personas, de las que 4,8 millones han recibido una dosis, mientras que 3,8 millones ya se aplicaron dos, y 278.006 suman una tercera inoculación.

En su informe diario el Sinager registró hoy solamente un fallecido por la covid-19 y 120 nuevos casos de contagios.

Además, 98 hondureños están hospitalizados a causa de la covid-19, de los que 53 presentan una condición estable, 32 están graves y 13 en unidades de cuidados intensivos, señaló el organismo sanitario.