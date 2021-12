La incidencia de covid-19 sigue a la baja en Alemania en medio del temor a omicrón

Mannheim (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK

Berlín, 22 dic (EFE).- La incidencia semanal en Alemania se situó este miércoles en 289 contagios por 100.00 habitantes frente a los 306,4 del día anterior y los 353 de la semana pasada en medio de los temores que suscita el avance de la variante omicrón.

En noviembre la incidencia había tenido un fuerte repunta, alcanzando niveles récord día tras día, y a comienzos de diciembre empezó a invertirse la tendencia lo que, sin embargo, no genera demasiado optimismo ante el avance de omicrón.

En las últimas 24 horas se registraron 45.659 contagios confirmados-5.642 menos que la semana pasada- según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.Un total de 510 personas murieron por causas relacionadas con la enfermedad.

Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania, según las cifras del RKI; 6.878.709 contagios confirmados de coronavirus. 109.224 personas han muerto por causas relacionadas con la enfermedad y 5.933.400 la han superado.

Para hacer frente al avance de omicrón el Gobierno federal y los estados federados acordaron una serie de restricciones que entrarán en vigor el 28 de diciembre.

A partir de esa fecha no podrá haber encuentros de más de diez personas y las discotecas deberán cerrar.

El RKI se había mostrado partidario de medidas más fuertes que las acordadas por los gobiernos regionales y el Gobierno federal ya había pedido un reducción inmediata de contactos.

El ministro de Sanidad Karl Lauterbach, defendió las medidas acordadas y pronosticó, en una entrevista con la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD) que estas mostrarán su eficacia.

No obstante, Lauterbach no descartó que haya que tomar medidas más drásticas en el caso de que omicrón lleve a un fuerte repunte de las cifras de contagios.

El presidente del consejo directivo de la Sociedad de Hospitales Alemanes, Gerald Gass, dijo que era "dudoso" que las medidas acordadas sean suficientes para mantener la tendencia a la baja en los contagios y evitar una saturación del sistema sanitario.

En declaraciones al grupo de medios RND Gass agregó que con omicrón los hospitales estarán ante el reto más grande desde el comienzo de la pandemia,

En Alemania un 70,4 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna, un 32,6 por ciento incluso la dosis de refuerzos y un 73,5 por ciento al menos la primera dosis.