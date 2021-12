Koke:"El gol anulado ha sido justo; en Sevilla no pitan falta, aquí sí"

Koke y Felipe aplauden a su afición después de la derrota ante el Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

Granada, 22 dic (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurección 'Koke' se quejó, tras caer su equipo este miércoles por 2-1 ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes, del gol anulado a Joao Felix al filo del descanso, que hubiera supuesto el 1-2.

"En el campo he visto que Joao ha saltado bien y ha marcado gol. El otro día en Sevilla pasó una jugada parecida y no pitaron falta y aquí sí la han pitado", advirtió de Koke sobre el 2-1 del pasado sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, cuando el rematador se apoyó sobre él.

"No estamos teniendo esa pizca de suerte en los pequeños detalles. Nos chutan y nos meten goles por la escuadra. Cosas inexplicables. El equipo ha dado todo, ha tenido ocasiones, se ha puesto por delante y nos han anulado un gol justo. Duele esta derrota otra vez", expresó Koke Resurrección a 'Movistar' desde el terreno de juego tras la derrota en el estadio Nuevo Los Cármenes.

"Hemos hecho un buen partido, pero en dos acciones perdemos. El equipo ha competido, ha luchado y lo ha tenido cerca, pero los pequeños detalles nos están costando mucho", dijo Koke.

Koke cree que no están teniendo "la pizca de suerte que se necesita" y puso como ejemplo que el 2-1 llegó "justo después del tiro al palo de Joao Felix".

"El equipo ha tirado para adelante y hemos tenido ocasiones para empatar y ganar. Llegarán las victorias porque el equipo no lo va a dejar de intentar", sentenció Koke.