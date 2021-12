Israel administrará cuarta vacuna covid a mayores de 60 años

(Bloomberg) -- Israel administrará una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas mayores de 60 años y al personal médico, convirtiéndose en la primera nación del mundo en hacerlo de forma tan generalizada a medida que la variante ómicron se propaga en todo el mundo.

“Los ciudadanos de Israel fueron los primeros en recibir la tercera vacuna y seguimos liderando con la cuarta vacuna”, dijo el Primer Ministro, Naftali Bennett, en un comunicado el martes por la noche. Ha ordenado a las autoridades que se preparen para una campaña de vacunación a nivel nacional.

La decisión se tomó a pesar de que Israel no tiene una gran cantidad de datos que respalden la eficacia. La jefa de Salud Pública del país, Sharon Alroy-Preis, protestó en una reunión de funcionarios del Gobierno y expertos médicos porque aún no se había llevado a cabo un ensayo en el principal hospital del país, según Army Radio.

Pero Galia Rahav, directora de la unidad de enfermedades infecciosas del Centro Médico Sheba, que asistió a la reunión, dijo que la abrumadora mayoría votó a favor de una cuarta vacuna debido a la velocidad a la que se propaga la variante ómicron. Ella lo llamó un “riesgo calculado”.

“Es mucho más elegante decidir cuando tienes datos duros”, dijo Rahav en una entrevista. “Pero es cierto que si esperamos los datos duros, será demasiado tarde”.

El manejo del coronavirus por parte de Israel ha sido estudiado por otros países, debido a las medidas agresivas que tomó para contener el virus desde el principio, su reapertura fallida después del primer confinamiento y su administración temprana de vacunas y refuerzos. Lanzó la campaña de vacunación líder en el mundo hace poco menos de un año, cuando las vacunas estuvieron disponibles por primera vez, y en agosto se convirtió en el primer país en ofrecer refuerzos a gran parte de su población después de que la variante delta provocó un aumento de las infecciones.

A medida que el número de casos de Israel se redujo drásticamente en unas semanas y los investigadores publicaron datos sobre la eficacia de la vacuna, otros países siguieron su ejemplo con agresivas campañas de refuerzo.

Si bien ómnicron ha sido una variante dominante en países como Estados Unidos, Sudáfrica e Inglaterra, Israel se ha visto menos afectado, en parte porque tomó medidas drásticas con las restricciones de viaje. La nación de 9,3 millones de personas tenía 341 casos confirmados, incluidas 95 personas no vacunadas y 807 casos sospechosos, según un comunicado del Ministerio de Salud el martes por la tarde.

Poco después de que se detectara la variante en el sur de África el mes pasado, Israel canceló los planes para reabrir el turismo entrante y prohibió a sus ciudadanos viajar a la mayor parte de África. A medida que la variante altamente infecciosa se propagaba por el mundo, los funcionarios ampliaron esa prohibición para incluir a gran parte de Europa, EE.UU. y Canadá.

Todos los residentes que ingresan al país se someten a pruebas de detección de covid a su llegada, con un período de cuarentena obligatorio de al menos tres días.

La variante ómicron ha demostrado ser mucho más infecciosa que sus predecesoras y, según la evidencia preliminar, ha reducido los niveles de protección de anticuerpos proporcionados por las vacunas más utilizadas en el mundo, lo que ha provocado campañas de refuerzo en muchos países.

Sin embargo, dado que las hospitalizaciones y las muertes pueden ocurrir semanas después de un aumento de nuevas infecciones, todavía no está claro si ómicron es más grave que delta. Los primeros datos de tres de los hospitales privados más grandes de Sudáfrica muestran que hasta ahora los casos de ómicron en el país parecen ser más leves que en oleadas de infecciones anteriores.

Nota Original:

Israel to Administer Fourth Covid Shot to People Over 60 (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.