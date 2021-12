Hernández agradece a militares hondureños su desempeño en sus 8 años de Gobierno

El contralmirante José Jorge Fortín Aguilar (d) saluda al general de división, Tito Livio Moreno Coello, durante la ceremonia del traspaso de mando de la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras hoy, en una unidad militar de la ciudad de Tegucigalpa (Honduras). Fortín Aguilar asumió el mando del Estado Mayor Conjunto. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 21 dic (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le agradeció este martes a las Fuerzas Armadas de su país por el desempeño que han tenido en diferentes tareas durante sus ocho años de mandato que concluirán el 27 de enero de 2022.

"Gracias a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad el país logró bajar la tasa de homicidios, que en el 2011 era de 86,47 muertes por cada 100.000 habitantes", indicó Hernández durante la ceremonia de traspaso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y retiro de la XXIII promoción de oficiales de la institución castrense.

Agregó que en esos años de alta violencia en el país se llegaron a registrar hasta 40 muertos diarios.

El mandatario señaló que las Fuerzas Armadas de Honduras generan confianza y respaldo en la gerencia de la administración pública y que "el mayor tesoro de la institución es el respeto del pueblo hondureño".

"Tener una institución tan fuerte y con tantas capacidades al servicio del pueblo hondureño es un tremendo respaldo en la gerencia de la administración pública, en los servicios al mismo pueblo", expresó Hernández, quien ejerce el poder desde el 27 de enero de 2014.

Hernández, en su condición de comandante general de la institución castrense, presidió la ceremonia en la que asumió como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto el contraalmirante José Jorge Fortín, en sustitución del general de División Tito Livio Moreno.

"El mayor tesoro que tiene esta institución es la confianza y el respeto de su pueblo y estoy seguro que las nuevas autoridades descansarán en ustedes. Esta es una institución noble, con tremendas capacidades, que cuenta con hombres y mujeres dispersos en el país que en momentos de crisis dicen presente", dijo Hernández.

Añadió que en su administración y con el apoyo de los militares también se le hizo frente a la emergencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19, que se comenzó a expandir en marzo de 2020, y los graves daños causados por las tormentas tropicales Eta e Iota, en noviembre de ese mismo año.

El presidente también le pidió a sus compatriotas que no dejen de vacunarse contra la covid-19 para que sigan bajando los índices de muertos y contagios.

Honduras registra al menos 10.428 muertos y 378.843 contagios desde marzo de 2020, según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

"No dejemos de vacunarnos, tenemos vacunas de sobra y en el mes de enero comienza la vacuna de los niños de cinco a once años", subrayó el mandatario hondureño.