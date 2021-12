Fútbol.- Marcelino: "Me parece bastante injusto no haber sumado al menos un punto"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se mostró "contrariado" tras perder con el Real Madrid (1-2) por segunda vez esta temporada y aseguró que le parece "bastante injusto no haber sumado al menos un punto" en el duelo disputado en San Mamés con motivo de la jornada 21 en la Liga Santander.



"Cada vez que pierdo siempre es una derrota. Es una pena que en seis minutos hayamos encajado dos goles y se nos pusiera todo cuesta arriba. Eso nos obligaba a meterle tres al Madrid que desde hace unas fechas encaja muy poco. Nos costó reponernos del primer gol, tuvimos un poco de infortunio, y el rival solo ha tenido que empujarla", analizó.



"A veces te favorecen y otros días te perjudican los rebotes", añadió sobre el 0-2 de Benzema. "A partir de ahí la respuesta del equipo fue fabulosa. El Madrid no tuvo ocasiones de gol y nosotros tuvimos el gol de Sancet con la única forma de batir a Courtois que existe, que pegue en el palo y entre", dijo.



"Pero luego no fuimos eficaces en la presión aunque nos asentamos en el bloque medio. Y en ataque tuvimos buenas combinaciones pero nos faltó el gol, que creo que lo merecimos. El Madrid pudo meter el tercero en algún contraataque, pero también nosotros pudimos empatar el partido", añadió con orgullo el técnico de los 'leones'.



Además, Marcelino dijo estar "satisfecho" por sus jugadores pero "fastidiado" por el resultado. "Me parece bastante injusto no haber sumado al menos un punto. Me quedaré con la parte positiva y ojalá cada día seamos un mejor equipo para ganar más, que es lo que todos queremos", apuntó.



"Creo que merecimos más porque un empate no hubiera extrañado a nadie. Impotencia no tenemos. Pero sí consideramos que es injusto este resultado. En nosotros también está hacer una lectura positiva del nivel competitivo del equipo contra un resultado muy adverso desde el minuto 6. Me fastidia mucho perder, estoy contrariado porque podíamos hacer tenido acierto y suerte, pero nos queda dar la enhorabuena al rival y también a los míos por su esfuerzo, trabajo y juego", finalizó Marcelino.