Fútbol.- Ancelotti: "Todo va muy bien hasta ahora, pero el balance se hace al final de temporada"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó la fortaleza de su equipo para vencer al Atletic Club (1-2) en un día de enorme dificultad por las bajas y aseguró que "hasta ahora todo va muy bien", pero recordó que el balance definitivo de la temporada se realiza "al final".



"Esta victoria significa mucho para nosotros porque ha salido un partido completo con un equipo que no estaba acostumbrado a jugar en los últimos tiempos. Quiero destacar el partido de Nacho, Lucas Vázquez, Camavinga, Hazard y Valverde porque han cumplido. Ha sido un partido de calidad y gran compromiso. Esto para mí vale tanto como los tres puntos, que es siempre lo que cuenta", analizó el italiano en rueda de prensa.



"Después del partido he felicitado a la plantilla y le he dicho que es muy difícil para mí meter en el banquillo a estos jugadores. Es muy difícil para mí poner en el banquillo jugadores con esta calidad y esta actitud. Y lo que hago siempre es meter al equipo que pienso que es el mejor para ganar ese partido", indicó.



Preguntado por la celebración del triunfo junto a su cuerpo técnico, Ancelotti dijo que ya "es un poco costumbre" mientras que se mostró agradecido por la ovación a Benzema de San Mamés. "Fue fantástica. Este estadio tiene un ambiente espectacular, me gusta mucho este estadio y Karim lo ha merecido".



En otras cuestiones, el técnico merengue subrayó el partido realizado por Hazard y Vinicius: "Ellos entienden muy bien lo que tiene que hacer el equipo en la fase defensiva, lo han hecho bien, han trabajado y han tenido compromiso. Han puesto calidad al principio, sobre todo, y la diferencia es defender. Ya lo hemos dicho otras veces. Tenemos individualidades muy buenas pero hay que defender que es algo que nos cuesta un poco más aunque hasta ahora lo hemos hecho bien", añadió.



"¿Hazard? Sí, vale para el equipo. Personalmente ha jugado mejor estos dos partidos cuando tenía dudas de su aspecto físico, pero lo ha hecho bien, ha luchado y ha vuelto Hazard. Estoy de acuerdo", manifestó sobre el internacional belga.



"Hasta ahora lo hemos hecho muy bien, pero el balance se hace al final de temporada. Veremos lo que podemos ganar, esta es la exigencia de este club. Ahora tenemos una semana para descansar, lo merecemos y desear a todo el mundo una feliz Navidad y nos vemos el próximo año", finalizó Ancelotti.